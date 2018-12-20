不理中国抗议 特朗普签署西藏旅行对等法生效

无视中国抗议，美国总统特朗普昨天签署“西藏旅行对等法”，让法律生效。国务卿蓬佩奥将在90天内公布相关中国官员名单，依对等互惠原则，禁止这些中国官员入境美国。
白宫稍早公布，特朗普昨天签署4项法案生效，包括“西藏旅行对等法”（Reciprocal Access to Tibet Act）在内。
这项法案被视为是美国对西藏问题及中国人权表达关切的指标法案。尽管中国外交部日前在参、众两院11日完成立法程序后，高分贝抗议，但特朗普政府在耶诞假期前夕，做出明快决定。
根据法律，国务卿须在90天内，评估美国公民进入西藏的难易程度，并在接下来5年中，每年都向国会提交报告，评估列出一份中国官员名单，是哪些人负责审查并阻止包括美国外交官、其他官员、记者及游客进入西藏，按对等互惠原则，国务卿有权拒决让这些中国官员获得美国签证。
国务院代理亚太副助卿石露蕊（Laura Stone）日前在国会听证会上明确表示，法案生效后，国务院将确实执行。
中国的外交官、记者、游客获得美国签证后，能在美国各地自由往来或旅行，然而中国对西藏却有特殊管制。举例来说，驻北京的外国记者若想进入西藏，须向北京当局申请入藏许可证；台湾民众想进入西藏旅游，同样也得申请入藏许可批函且只限于参加团体旅游。
美国国会日前完成立法程序后，中国外交部发言人陆慷就已表态，美国国会罔顾事实，粗暴干涉中国内政，违反国际关系基本准则，中国坚决反对，并已向美国提出严正交涉。
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