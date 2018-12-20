不理中国抗议 特朗普签署西藏旅行对等法生效

无视中国抗议，美国总统特朗普昨天签署“西藏旅行对等法”，让法律生效。国务卿蓬佩奥将在 90 天内公布相关中国官员名单，依对等互惠原则，禁止这些中国官员入境美国。





白宫稍早公布，特朗普昨天签署 4 项法案生效，包括“西藏旅行对等法”（ Reciprocal Access to Tibet Act ）在内。





这项法案被视为是美国对西藏问题及中国人权表达关切的指标法案。尽管中国外交部日前在参、众两院 11 日完成立法程序后，高分贝抗议，但特朗普政府在耶诞假期前夕，做出明快决定。





根据法律，国务卿须在 90 天内，评估美国公民进入西藏的难易程度，并在接下来 5 年中，每年都向国会提交报告，评估列出一份中国官员名单，是哪些人负责审查并阻止包括美国外交官、其他官员、记者及游客进入西藏，按对等互惠原则，国务卿有权拒决让这些中国官员获得美国签证。





国务院代理亚太副助卿石露蕊（ Laura Stone ）日前在国会听证会上明确表示，法案生效后，国务院将确实执行。





中国的外交官、记者、游客获得美国签证后，能在美国各地自由往来或旅行，然而中国对西藏却有特殊管制。举例来说，驻北京的外国记者若想进入西藏，须向北京当局申请入藏许可证；台湾民众想进入西藏旅游，同样也得申请入藏许可批函且只限于参加团体旅游。





美国国会日前完成立法程序后，中国外交部发言人陆慷就已表态，美国国会罔顾事实，粗暴干涉中国内政，违反国际关系基本准则，中国坚决反对，并已向美国提出严正交涉。





陆慷当时还指，

2015

年以来美国人访问西藏达

4

万人次，包括国会议员在内，他敦促美国行政部门立即采取措施，阻止法案生效，以免严重损害美中关系及两国合作。（中央社）

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