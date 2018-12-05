阿里巴巴文娱总裁下台 涉贪被查

阿里巴巴大文娱集团今天宣布，根据举报，前阿里大文娱轮值总裁杨伟东因为“经济问题”，正在配合警方调查。此前，阿里巴巴一向强调对贪腐“零容忍”。
阿里巴巴执行长（CEO）张勇11月26日发布全员公开信，宣布由阿里影业董事长兼执行长，大麦网执行长樊路远接棒大优酷事业群总裁，阿里音乐执行长杨伟东，出任阿里大文娱事业群新一届轮值总裁。
当时阿里内部人士宣称，这是“轮值期满，正常换届”。但亏损累累的阿里大文娱两年换3帅，仍引发揣测。
阿里巴巴今天宣布杨伟东被查后，综合财经网，虎嗅网报导，阿里内部对于杨伟东的调查已经持续至少一个多月。他涉嫌贪腐的项目集中在优酷于2018年推出的“这就是”系列综艺节目，所涉的“经济问题”，金额可能超过人民币上亿元。
今年44岁的杨伟东，2009年即出任诺基亚大中国区市场营销总监。2013年3月加入优酷土豆，先后担任副总裁，总裁。优酷土豆被阿里收购后，杨伟东一路受到重用。
阿里大文娱2016年11月1日成立，杨伟东任大优酷事业群总裁。2017年11月15日，阿里大文娱实行轮值总裁制，杨伟东接替俞永福任第一任轮值总裁，向张勇直接汇报。2018年5月11日，他又兼任阿里音乐执行长。
综合中国报导，阿里大文娱旗下有8个相关业务部门，包括阿里影业，合一集团（优酷土豆），阿里音乐，阿里体育，UC（浏览器），阿里游戏，阿里文学和阿里数字娱乐事业部，几乎都是阿里巴巴透过收购整合而成，业务整合一直很复杂。
在数位文化娱乐版块，中国大陆正处于阿里与腾讯两大集团激烈竞争态势。但相对腾讯起步早且游戏独强，阿里大文娱至今仍处于巨额亏损状态，市场多归因于整合欠佳。
根据今年第3季报显示，阿里在文娱板块的亏损达人民币48.05亿元，为单季最大亏损。今年前两季，也分别亏损35.41亿元，38.02亿元。
在杨伟东之前，2015年，从腾讯视频跳槽到阿里出任副总裁的刘春宁，因为被告发在腾讯任内有商务贿赂行为，遭警方带走，最后因职务犯罪被判入狱9年。
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