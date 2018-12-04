杜特尔特一句话吓坏众人：工作太累 靠大麻提神

近日，菲律宾总统杜特尔特再发惊人言论，他在出席活动时开玩笑称，自己早前参加东盟峰会时，会议冗长沉闷，工作太累，所以要靠大麻来提神。此番言论一出，顿时引发热议。
据菲律宾Rappler新闻网、英国《卫报》综合报道，杜特尔特此前在新加坡参加东盟峰会时，缺席了几场重要会议用来休息，引发外界猜测。当地时间周一（3日），杜特尔特在一个活动上谈及此事，他表示，作为总统，不得不参加一些冗长的国际会议，因为工作缘故还要常常熬夜。
“到我这个年纪，还要参加这些‘致命的活动’，不过这些并没有困扰到我，因为我依靠大麻来保持清醒。这对其他人来说是行不通的。”杜特尔特说。
此话一出，也遭到了一些人的批评。但杜特尔特不以为然，他事后回应称，“这当然只是个玩笑话，不过谁也无法阻碍我按照自己的风格行事”，他还补充说，那些（把吸大麻）当真的人都太“愚蠢”。
“我想开玩笑就开玩笑。如果你信了，那你就太蠢了。”杜特尔特说。
现年73岁的杜特尔特一向以铁腕禁毒著称，上任以来一直致力于消除毒品、犯罪和腐败，同时也遭到西方社会对其扫毒行动的批评，杜特尔特则多次放出狠话，誓言要将反毒战争坚持到底。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost