杜特尔特一句话吓坏众人：工作太累 靠大麻提神

近日，菲律宾总统杜特尔特再发惊人言论，他在出席活动时开玩笑称，自己早前参加东盟峰会时，会议冗长沉闷，工作太累，所以要靠大麻来提神。此番言论一出，顿时引发热议。





据菲律宾 Rappler 新闻网、英国《卫报》综合报道，杜特尔特此前在新加坡参加东盟峰会时，缺席了几场重要会议用来休息，引发外界猜测。当地时间周一（ 3 日），杜特尔特在一个活动上谈及此事，他表示，作为总统，不得不参加一些冗长的国际会议，因为工作缘故还要常常熬夜。

“ 到我这个年纪，还要参加这些 ‘ 致命的活动 ’ ，不过这些并没有困扰到我，因为我依靠大麻来保持清醒。这对其他人来说是行不通的。 ” 杜特尔特说。

此话一出，也遭到了一些人的批评。但杜特尔特不以为然，他事后回应称， “ 这当然只是个玩笑话，不过谁也无法阻碍我按照自己的风格行事 ” ，他还补充说，那些（把吸大麻）当真的人都太 “ 愚蠢 ” 。

“ 我想开玩笑就开玩笑。如果你信了，那你就太蠢了。 ” 杜特尔特说。

现年

73

岁的杜特尔特一向以铁腕禁毒著称，上任以来一直致力于消除毒品、犯罪和腐败，同时也遭到西方社会对其扫毒行动的批评，杜特尔特则多次放出狠话，誓言要将反毒战争坚持到底。

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