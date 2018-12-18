谷歌拟投资逾10亿美元在纽约兴建一个新园区

Alphabet Inc (GOOGL.O)旗下谷歌将投资逾10亿美元在纽约兴建一个新园区，这是继亚马逊之后第二家选择在纽约扩张业务的大型科技公司，将创造数以千计的工作岗位。
该公司在周一发布的一篇博客中表示，这个占地170万平方英尺的园区名为“谷歌哈德逊广场”(Google Hudson Square)，包括坐落在哈德逊大街和华盛顿街的几处租赁物业。新园区将成为谷歌广告销售部门Global Business Organization的主要办公场所。
谷歌希望2020年搬迁至哈德逊大街的两座建筑，在2022年入驻华盛顿街。在未来10年内，将让谷歌纽约的办公场所可容纳比目前多一倍以上的员工。谷歌目前在纽约拥有超过7,000名员工。
该公司将在总部以外地区投资的计划，与近来其他美国科技巨擘如苹果等(AAPL.O)的行动如出一辙。苹果上周称将以10亿美元在德州奥斯汀兴建一座133英亩的园区。
上月，亚马逊(AMZN.O)称将在纽约和华盛顿特区开设办公室，创造逾25,000个工作岗位。
谷歌打算在曼哈顿下西区投资高端房地产的行动，也凸显出纽约做为孕育创新及科技企业的枢纽地位。
Atlantic Equities分析师James Cordwell说，鉴于可利用的人才数量，谷歌这么做“相当明智”。
Cordwell还说，纽约一直是谷歌核心广告业务的中心，这个做法也合情合理。Alphabet股价收低2.48%至1,025.65美元。美股大盘普遍下滑。(路透社)
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