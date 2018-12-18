谷歌拟投资逾10亿美元在纽约兴建一个新园区

Alphabet Inc ( GOOGL.O 10 亿美元在纽约兴建一个新园区，这是继亚马逊之后第二家选择在纽约扩张业务的大型科技公司，将创造数以千计的工作岗位。 旗下谷歌将投资逾亿美元在纽约兴建一个新园区，这是继亚马逊之后第二家选择在纽约扩张业务的大型科技公司，将创造数以千计的工作岗位。





该公司在周一发布的一篇博客中表示，这个占地 170 万平方英尺的园区名为 “ 谷歌哈德逊广场 ”(Google Hudson Square) ，包括坐落在哈德逊大街和华盛顿街的几处租赁物业。新园区将成为谷歌广告销售部门 Global Business Organization 的主要办公场所。





谷歌希望 2020 年搬迁至哈德逊大街的两座建筑，在 2022 年入驻华盛顿街。在未来 10 年内，将让谷歌纽约的办公场所可容纳比目前多一倍以上的员工。谷歌目前在纽约拥有超过 7,000 名员工。





AAPL.O) 10 亿美元在德州奥斯汀兴建一座 133 英亩的园区。 该公司将在总部以外地区投资的计划，与近来其他美国科技巨擘如苹果等的行动如出一辙。苹果上周称将以亿美元在德州奥斯汀兴建一座英亩的园区。









谷歌打算在曼哈顿下西区投资高端房地产的行动，也凸显出纽约做为孕育创新及科技企业的枢纽地位。





Atlantic Equities 分析师 James Cordwell 说，鉴于可利用的人才数量，谷歌这么做 “ 相当明智 ” 。





Cordwell 还说，纽约一直是谷歌核心广告业务的中心，这个做法也合情合理。

Alphabet

股价收低

2.48%

至

1,025.65

美元。美股大盘普遍下滑。

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路透社

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