第三位加拿大人在华被拘 港媒警告人质外交

加拿大媒体报道，第三名加拿大人在中国被拘押。批评人士就此向中国发出警告。 加拿大《国家邮报》 12 月 19 日报道称，加拿大全球事务部一名发言人称，中国当局逮捕了第三名加拿大人。





不过，该发言人并为提供进一步细节，也未表明此次拘捕与华为高管孟晚舟被捕有无关系。据知情人士透露，此人不是外交官身份，也不是在华加拿大企业人员。





《南华早报》指出，在北京和渥太华就加拿大拘捕孟晚舟事件升级之际，加拿大媒体 19 日报道称第三名加拿大人被中国当局拘捕。





中国外交部发言人华春莹在 19 日的例行记者招待会上表示，并不掌握此消息。





应美国要求，孟晚舟于 12 月 1 日在温哥华被捕，现已被保释。北京对此拘捕感到愤怒，警告称若孟晚舟不被释放，加拿大将承担严重的后果。





上周中国拘捕了两名加拿大公民，指控他们涉嫌危害国家安全。中国未表明两位加拿大公民的被捕是否是报复孟晚舟事件。





《南华早报》指出，中国和加拿大正在就自由贸易协定进行谈判，但批评人士认为，这些拘捕行为将阻碍谈判。





伦敦亚非学院中国研究院院长曾锐生（

Steve Tsang

）表示，如果拘捕与孟的案件有关，中国的国际形象将受到影响。





他说：

“‘

人质外交

’

在国际社会中是令人厌恶的，任何实行这一行为的国家都将严重损害其作为国际合作伙伴的声誉、国际形象和信誉。

”





他说，

“

作为世界上第二大国，中国如果要做同样的事情，就会比大多数国家逍遥法外，但这将产生重大的负面影响。如果三名加拿大公民被拘留，跨国公司现在必须开始考虑或在内部讨论是否他们对员工的照顾义务意味着他们需要更加谨慎地将员工派往中国。

” （多维新闻）

Twitter

sgnypost





