美国政府审议关于美国公司从中国“再教育营”进口商品的报道

美国政府星期二（ 12 月 18 日）说，有关部门正在审议关于美国公司从中国强迫劳动的 “ 再教育营 ” 进口商品的报道。报道说，维吾尔少数民族在那里制作的衣服出口到美国市场。





美国海关和边境保护局在一份声明中说，美联社等媒体的报道， “ 似乎第一次把中国西部的再教育营同美国一家公司进口强迫劳动所生产的商品联系在一起 ” 。





美联社追踪到中国新疆一个再教育营的一个工厂发出的货物运抵北卡罗来纳州的獾牌运动服装公司。该公司的运动服装销往美国各地的大专院校和学校。





人权组织说，多达 100 多万维吾尔人穆斯林被关押在 “ 再教育营 ” ，接受政治洗脑或强迫劳动。

在媒体披露了相关的报道之后，獾牌运动服装公司说，已经停止同中国供应商的生意往来，并正在对此进行调查。该公司的网站说， “1% 或不足 1%” 的商品来自新疆和田泰达服装有限公司（ Hetian Taida Apparel ）。





美联社采访了一些曾经被关押在 “ 再教育营 ” 的人，以及被关押在 “ 再教育营 ” 人的亲属或友人。这些人表示，他们别无选择，只能在这些工厂做工。





中国官方英文媒体《中国日报》星期二发表文章称，少数民族维吾尔人被招聘到制衣厂工作，在那里他们接受技能培训、学习汉语。





美国的法律规定，进口强迫劳动生产的产品违法。（美国之音）

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