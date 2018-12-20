欧盟外交电报遭泄 习近平私人会晤言论被曝

欧盟数千外交电报被黑客窃取，其中泄露的电报内容引发外界关注，尤其是中国国家主席习近平的言论。 美国《新闻周刊》（ Newsweek ）网站 12 月 19 日报道称，在中美两国就贸易和全球影响力方面取得平衡之际，欧盟外交电报泄漏揭示了中美之间的紧张关系。





在《纽约时报》获得的泄露电报中，有一小部分描述了中国国家主席习近平对特朗普（ Donald Trump ）总统的立场，表明一个自信的北京准备好迎接白宫的袭击。特别值得一提的是外交官们对北京和华盛顿之间持续对抗的看法。





欧洲官员在 7 月与习近平举行私人会晤的一个报告中引述中国国家主席发誓他的国家 “ 不会屈服于美国 ” ， “ 即使贸易战伤害了所有人 ” 。





这些外交笔记记录了习近平的说法，即欧盟和中国在关注全球贸易的共同规则时， “ 美国的表现好像是在一场无规则的自由式拳击比赛中作战。美国已经抛弃所有规则，单方面对其他人贴标签，但没有为他们提供自卫的可能性。 ”





习近平补充说，美国的政策给中国留下了两个选择：退缩或反击并采取对策。据报道，他说：

“

屈服会使这个恶霸更加胆大妄为

”

，

“

中国人民不会接受这一点。

”





据记录该会议的外交官说，习近平还警告称，

“

中国不再是一个落后的国家

”

。习近平指出

“

今天的中国不是清朝的中国，中国人民是有韧性的。

”

清朝是

20

世纪初被外国占领并最终陷入国内叛乱的帝国王朝。





据电报内容显示，习近平称，

“

当中国处于闭关锁国时，中国挺过了贫困和艰难，如果有必要，中国人民将再次挺过艰难。但如果美国想要谈判，中国的大门仍然敞开。

”





据法新社报道，习近平怒斥特朗普的贸易做法，指出美国

“

似乎是在打一场无规则的自由式拳击比赛

”

，并且誓言绝不会向

“

霸凌

”

低头。

（多维新闻）

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