美国国务卿称中国应释放两名被拘的加拿大人

美国国务卿蓬佩奥周五表示，中国应释放两名被拘的加拿大人。之前加拿大当局应美国的引渡要求逮捕了中国华为 CFO 。





这是美国高级官员首次就加拿大人被拘事件发声，加拿大总理特鲁多表示，该事件可能令中美两国的贸易冲突升级。





“ 非法拘留两名加拿大公民的做法是不可接受的， ” 蓬佩奥在华盛顿会见加拿大外长弗理兰后对记者表示。 “ 他们应该回到自己的国家 ... 我们要求全球所有国家都正当地对待别国公民。 ”





加拿大外交部称，外交官员周五已获准探视其中一位被拘人员，周日获准探视第二位被拘者。





中国当局在加拿大警方于 12 月 1 日拘捕华为 CFO 孟晚舟后逮捕了这两名加拿大公民，其中一名是商人迈克尔 (Michael Spavor) ，另一名是加拿大前外交官、国际危机组织 (ICG) 顾问康明凯 (Michael Kovrig) 。





ICG 总裁 Robert Malley 周六也呼吁释放康明凯。





“ 拘捕康明凯是非正义的。他应该立即被释放， ”Malley 在一则声明中称。





“ 康明凯的工作完全不是秘密的，是所有人都可以看到的，首先且最为重要的就是中国官员 ( 可以看到的 ) ， ” 他说，康明凯并没有做任何危及中国国家安全的事，在当外交官时没有，在 ICG 供职时也没有。





美国方面指控孟晚舟在关于与伊朗有关联的交易方面对多家跨国银行做出误导性陈述，导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。孟晚舟表示自己是无辜的。





法律专家表示，美国总统特朗普的言论可能削弱美国引渡要求的依据，令该案复杂化。





当被问及特朗普的言论时，弗理兰表示， “ 我们都认为，最为重要的是维护法治，确保孟晚舟女士的正当程序权利得到尊重，以及加拿大目前的司法程序不受政治因素影响。 ”





特鲁多在迄今为止对本案最为强硬的评论中称，中国拘留两位加拿大人的做法 “ 无法接受 ” 。





特鲁多坚称政府不能干预司法，中国对此不予理会。孟晚舟已获得保释，但仍须留在加拿大。





“ 现在的情形就是，你碰到了全球两大经济体 -- 美国和中国 -- 在互相较量， ” 特鲁多在多伦多对 City TV 表示。





“ 两国之间的贸易战升级将对加拿大产生各种各样意料不到的影响，有可能波及到整个全球经济。我们对此深感担忧， ” 他说。





中国驻加拿大大使卢沙野周五在一个大学会议上说，中加两国尽管有争议，但加深彼此商业联系的前景看好。他没有对特鲁多的讲话发表评论。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





