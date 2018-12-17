德国电讯评估与华为的关系 Orange称法国5G网络不会用华为

中国华为在欧洲面临新的挑战。欧洲最大电信公司 -- 德国电讯 (DTEGn.DE) 宣布将评估供应商策略，而法国 Orange (ORAN.PA) 则称在建设法国下一代通讯网络时不会使用华为。





在这两家通讯巨头态度发生转变之前，澳洲等美国的一些盟友以国家安全为由把华为排除在 5G 无线网络建设活动之外。德国电讯和 Orange 分别是德国与法国电信市场中的主要运营商，而且均由政府部分持股。





美国官员曾向盟国通报称，华为最终听命于中国政府，并称华为的网络设备可能包含可供网络间谍活动使用的 “ 后门 ” 。





美国监管机构正在审查德国电讯旗下美国部门 T-Mobile US (TMUS.O) 拟斥资 260 亿美元收购 Sprint Corp (S.N) 的交易。 Sprint 是由日本软银 (9434.T) 控制的企业。





日经新闻周四报导，日本软银集团计划使用诺基亚和爱立信的硬件设备替代 4G 网络中的华为设备。软银集团旗下电信事业软银公司 (SoftBank Corp) 即将在 12 月 19 日上市。





华为称安全问题毫无根据。华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕，可能被引渡至美国后，紧张情势已升温。





“ 我们的 5G 建设预计不会使用华为， ”Orange 首席执行官 Stephane Richard 在巴黎告诉记者。 “ 我们正与传统的合作伙伴合作 -- 也就是爱立信和诺基亚。 ”





Richard 表示，安全上的顾虑是理所当然的： “ 我完全理解所有国家以及法国当局的殷切关注，我们也一样。 ”





华为回应表示，该公司并非 Orange 在法国现有 4G 网络的供应商，也不会参与该公司在法国的 5G 计划。华为表示，确实在法国境外为 Orange 供应网络设备，也预期将参与其海外 5G 计划。





** 来自美国的风险 **





欧洲最大电信公司德国电讯称，考虑到围绕中国网络设备安全性的争论，德国电讯正评估在德国以及其它该公司运营的欧洲市场内的供应商计划。





“ 德国电讯非常重视全球有关中国供应商网络设备安全性的讨论， ” 该公司在给路透的回复中称。





德国电讯称，该公司已经采用使用多家供应商的策略，主要采用爱立信 (ERICb.ST) 、诺基亚 (NOKIA.HE) 、思科 (CSCO.O) 和华为的设备。 “ 尽管如此，我们还是在重新评估我们的采购策略。 ”





这一转变相当巨大，因为在回应美国的安全警告时，德国官员称，他们认为将任何供应商排除在 5G 招标之外缺乏法律依据。





德国经济部长阿尔特迈尔 (Peter Altmaier) 周五接受路透采访，当被问到华为在德国建设 5G 网络的前景时，他确认了上述立场。





“ 并不是说担心具体某个企业， ” 阿尔特迈尔在柏林表示。 “ 但在德国使用的每件产品、每台设备都必须保证安全。 ”





但这家德国公司有近一半营收来自旗下迅速成长的美国部门 T-Mobile ，后者希望美国批准其收购 Sprint ，以便追赶行业两巨头威瑞森通讯 (Verizon Communications)(VZ.N) 和 AT&T (T.N) 。





来自同业的一位消息人士称： “ 这似乎是因为 Sprint 交易而向美国政府施展的缓和举措。 ”





与此同时，其他德国电讯业者表示，他们仍在与中国供应商进行洽谈，他们已拟定计划，参与 2019 年初的德国 5G 牌照招标。





“ 我们在密切观察讨论情况，但我们不会参与当前的推测， ” 德国第三大电讯业者 Telefonica Deutschland (O2Dn.DE) 表示。该公司与华为和中兴通讯 (000063.SZ) 都有业务关系。





United Internet (UTDI.DE) 正在考虑标购 5G 牌照。该公司表示，正在与两家供应商洽谈，其中一家是中资企业。一名发言人拒绝透露这家公司的名称，但据媒体报导称是中兴通讯。





分析师称，德国的电信运营商严重依赖华为，意味着他们很难撤掉并更换现有的设备，而且如果没有华为的支持，在建设 5G 网络时将会举步维艰。华为是全球最大的网络设备供应商。





“ 如果中国企业被排除在外，将会减少供应商的数量 -- 那可能会推动成本上升， ” 德国凯泽斯劳滕工业大学的 Hans Schotten 表示。





“

出于这个原因，许多运营商将不愿意舍弃华为。

”(

路透社

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