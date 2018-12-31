欧洲2019年将全面回收500欧元纸币 可永久兑换

据欧联网援引欧联通讯社报道，依据欧洲央行今年5月4日关于全面停止使用500欧元大面额纸币的决定，从2019年1月开始，欧洲将停止发行500欧元纸币，并同时推出新版200欧元和100欧元纸币。500欧元纸币退出市场流通后，可永久通过金融机构兑换。
据报道，欧洲央行认为，500欧元纸币可助长洗钱、非法贸易和偷税漏税等犯罪活动。2016年5月6日，欧洲央行决定，2019年开始，将永久停止印制和发行500欧元纸币。
欧洲央行行长、意大利银行家德拉吉表示，500欧元纸币退出市场流通后，其货币原有价值将始终保持不变。并可以在欧元系统内的成员国央行无期限的兑换。
据悉，欧元1999年1月正式启动，2002年1月正式流通，纸币面额包括5欧元、10欧元、20欧元、50欧元、100欧元、200欧元、500欧元等7种。
500欧元大钞是面值最大的欧元钞票，日常流通中并不常见，在一些欧元区成员国有时甚至会被一些商户拒收。
欧洲央行一项调查发现，56%的受访者说，从未见过500欧元大钞。该纸币的张数虽然只占流通中欧元钞票张数的3%，却占据了全部欧元钞票价值的大约28%
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