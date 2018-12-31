欧洲2019年将全面回收500欧元纸币 可永久兑换

据欧联网援引欧联通讯社报道，依据欧洲央行今年 5 月 4 日关于全面停止使用 500 欧元大面额纸币的决定，从 2019 年 1 月开始，欧洲将停止发行 500 欧元纸币，并同时推出新版 200 欧元和 100 欧元纸币。 500 欧元纸币退出市场流通后，可永久通过金融机构兑换。

据报道，欧洲央行认为， 500 欧元纸币可助长洗钱、非法贸易和偷税漏税等犯罪活动。 2016 年 5 月 6 日，欧洲央行决定， 2019 年开始，将永久停止印制和发行 500 欧元纸币。

欧洲央行行长、意大利银行家德拉吉表示， 500 欧元纸币退出市场流通后，其货币原有价值将始终保持不变。并可以在欧元系统内的成员国央行无期限的兑换。

据悉，欧元 1999 年 1 月正式启动， 2002 年 1 月正式流通，纸币面额包括 5 欧元、 10 欧元、 20 欧元、 50 欧元、 100 欧元、 200 欧元、 500 欧元等 7 种。

500 欧元大钞是面值最大的欧元钞票，日常流通中并不常见，在一些欧元区成员国有时甚至会被一些商户拒收。

欧洲央行一项调查发现，

56%

的受访者说，从未见过

500

欧元大钞。该纸币的张数虽然只占流通中欧元钞票张数的

3%

，却占据了全部欧元钞票价值的大约

28%

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