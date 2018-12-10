英拟制裁俄六大寡头 俄媒：西方反俄政策的延续

英国将继续就斯克里帕尔中毒案对俄罗斯施压。英国《每日邮报》 9 日援引英国情报部门的消息称，英超球队切尔西老板阿布拉莫维奇（以下简称阿布）等 6 名俄罗斯寡头已成为英政府的调查目标，并被列入最新制裁名单。





报道称，除阿布外，本次英国情报部门拟定的 6 人制裁名单还包括铝业大亨杰里帕斯卡，前英超球队阿森纳的第二大股东、电信及能源大亨乌斯马诺夫，普京的柔道好友、富商罗滕贝格兄弟，以及曾担任普京秘书的俄罗斯国家石油公司总裁谢钦。目前，这一名单已获英国首相特雷莎 · 梅批准，制裁措施将包括取消他们进入英国的签证，限制他们在英国旅行以及对他们的金融和不动产资产采取措施等。据称，这一制裁计划是对斯克里帕尔中毒案的回应。消息人士表示，英国政府相信，这 6 名俄罗斯富商是普京政府在西方国家的马前卒，利用金融资产来实现俄政府的目的。不过英媒称，截至目前，尚未有证据显示上述 6 人与中毒案有直接关联。

在这份制裁名单中，阿布的出现备受关注。《以色列时报》称，阿布的英国签证已于今年 4 月到期，此前英国已拒绝为他续签。 5 月，阿布根据以色列法律以其犹太背景申请移民以色列。据了解，以色列护照持有者可以在没有签证的情况下短期入境英国，但需要签证才能在英国工作。俄媒认为，英政府拟定中的制裁措施可能促使阿布出售其在英国的足球资产。不过去年俄英关系恶化时也曾有类似传言，但遭阿布否认。

一些俄议员认为，英国计划中的制裁是企图破坏俄经济、让俄失去投资吸引力的举动，英国希望借此掩盖对中毒案毫无证据的指控。英国对俄商人采取任何限制性措施都是非法的。而俄

tsargrad

电视台

9

日称，上述

“

黑名单

”

是西方反俄政策的延续，英国正以各种可能的方式挑衅俄罗斯。英国国内当前正因脱欧问题产生严重分歧，此举正好可以转移其民众注意力。

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