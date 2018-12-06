德国拜耳集团被指将裁员1.2万人：阿司匹林发明者

据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，德国化工制药公司拜耳集团发布消息称，截止到2021年底，该公司将在全世界范围内裁员1.2万人。
据报道，从8月开始，拜耳集团股价已从每股93.26欧元下跌至目前的63.34欧元，跌幅达到了34%。现阶段该公司面临着巨大的提振股价压力。此项裁员计划，从2022年起开始，将为拜耳集团每年节省26亿欧元。
拜耳集团表示，此次裁员计划将在2021年底前，完成全球11.8万名员工中的减员1.2万人，大部分裁员将在德国本土进行。
其中超过30%的岗位为公司农业科学部门，并在公司职能、商业服务等部门裁员5500至6000人，消费者卫生部门减裁1100个工作岗位，药品研发部门减少900个工作岗位。
此次拜耳集团大幅裁员是提高效率计划的一个部分，旨在提高企业的生产力和盈利能力。拜耳集团称，未来，该公司要将投资专注于药品、非处方药和农作物保护等核心业务。
德国拜耳集团成立于1863年，是阿司匹林的发明者。2017年，该公司的营业额为350亿欧元。2018年6月，拜耳集团斥资超过600亿美元收购了美国农业公司巨头孟山都，使公司成为了全球化学品生产的头号企业。
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