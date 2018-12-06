德国拜耳集团被指将裁员1.2万人：阿司匹林发明者

据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，德国化工制药公司拜耳集团发布消息称，截止到 2021 年底，该公司将在全世界范围内裁员 1.2 万人。





据报道，从 8 月开始，拜耳集团股价已从每股 93.26 欧元下跌至目前的 63.34 欧元，跌幅达到了 34% 。现阶段该公司面临着巨大的提振股价压力。此项裁员计划，从 2022 年起开始，将为拜耳集团每年节省 26 亿欧元。

拜耳集团表示，此次裁员计划将在 2021 年底前，完成全球 11.8 万名员工中的减员 1.2 万人，大部分裁员将在德国本土进行。

其中超过 30% 的岗位为公司农业科学部门，并在公司职能、商业服务等部门裁员 5500 至 6000 人，消费者卫生部门减裁 1100 个工作岗位，药品研发部门减少 900 个工作岗位。

此次拜耳集团大幅裁员是提高效率计划的一个部分，旨在提高企业的生产力和盈利能力。拜耳集团称，未来，该公司要将投资专注于药品、非处方药和农作物保护等核心业务。

德国拜耳集团成立于

1863

年，是阿司匹林的发明者。

2017

年，该公司的营业额为

350

亿欧元。

2018

年

6

月，拜耳集团斥资超过

600

亿美元收购了美国农业公司巨头孟山都，使公司成为了全球化学品生产的头号企业。

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