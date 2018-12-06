俄媒：美国可迅速增加部署1200多个核弹头

俄罗斯卫星通讯社12月5日报道，俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫大将向外国驻俄武官表示，如有必要，美国可以绕过“新削减战略武器条约”的规定，在短期内迅速增加部署1200多个核弹头。
他说：“‘新削减战略武器条约’规定了战略武器总限额，为了达标，美国在两年内对其部分战略进攻性武器载具进行了改装，其中包括14艘‘俄亥俄’级战略导弹核潜艇上的潜射弹道导弹发射管（4具）被替换为7单元的多用途垂直发射装置，对41架B-52H远程战略轰炸机进行了升级 ，并单方面将上述核载具排除在条约核查之外。这使美方在短期内可以迅速扩大其战略进攻力量的潜力，增加部署1200多个核弹头。”
格拉西莫夫大将指出，俄罗斯完全履行了“新削减战略武器条约”规定的义务。 俄武装力量总参谋长表示，希望美方能够以建设性方式处理这一问题，继续就解决“新削减战略武器条约”续约问题进行对话。
格拉西莫夫说：“俄武装力量军费预算近年来一直保持在500亿美元的水平，且有下降趋势。作为比较，美国的军费预算几乎是俄方的14倍，其2019年的军费预算超过7160亿美元，这比世界所有其他国家都多。”
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