俄媒：美国可迅速增加部署1200多个核弹头





俄罗斯卫星通讯社 12 月 5 日报道，俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫大将向外国驻俄武官表示，如有必要，美国可以绕过 “ 新削减战略武器条约 ” 的规定，在短期内迅速增加部署 1200 多个核弹头。

他说： “‘ 新削减战略武器条约 ’ 规定了战略武器总限额，为了达标，美国在两年内对其部分战略进攻性武器载具进行了改装，其中包括 14 艘 ‘ 俄亥俄 ’ 级战略导弹核潜艇上的潜射弹道导弹发射管（ 4 具）被替换为 7 单元的多用途垂直发射装置，对 41 架 B-52H 远程战略轰炸机进行了升级 ，并单方面将上述核载具排除在条约核查之外。这使美方在短期内可以迅速扩大其战略进攻力量的潜力，增加部署 1200 多个核弹头。 ”

格拉西莫夫大将指出，俄罗斯完全履行了 “ 新削减战略武器条约 ” 规定的义务。 俄武装力量总参谋长表示，希望美方能够以建设性方式处理这一问题，继续就解决 “ 新削减战略武器条约 ” 续约问题进行对话。

格拉西莫夫说： “ 俄武装力量军费预算近年来一直保持在 500 亿美元的水平，且有下降趋势。作为比较，美国的军费预算几乎是俄方的 14 倍，其 2019 年的军费预算超过 7160 亿美元，这比世界所有其他国家都多。 ”









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