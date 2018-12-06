60万高薪聘党建干部 中国民营企业向党表忠心

“ 我是一个国有企业的党务工作者，但是待遇太低，我想问一下像我们这种人辞职的话在外面能找到更好的工作吗？ ”2013 年，中国互联网问答平台 “ 百度知道 ” 上有人提问。





“ 党建工作在国有企业里直白地说就是不被领导重视的工作，你待遇低是很正常的， ” 署名 netdeity 的网民回答说。





这位自称也是国企里 “ 一名普通党务工作者 ” 的网民说，如果想提高待遇，就要看从中央到地方把党建工作放在企业内部的什么位置。





“ 我预言习近平总书记上任后，在未来 5-10 年之间里党建工作会被逐渐地融入到经济工作中， ” 他说。





2016 年，中共总书记习近平在全国国有企业党建工作会议上说：坚持党对国有企业的领导不动摇。 此后，党务工作果然逐渐成为国企里抢手的高薪职位。





一个月前，北京一大型国有企业以 18-20 万的年薪公开招聘党建工作者。应聘者应为 *** 员（招聘网站上此处用星号隐去敏感词，可能是监管软件的自选动作）； 27 到 35 岁之间，思想政治、马克思主义理论等相关专业硕士及以上学历，从事党务工作三年以上。





中国的民营企业也早已纷纷加入这场党建大潮，一些高科技公司为企业党建负责人开出的价码更为惊人。

近日，中国互联网巨头网易集团以 40-64 万的年薪为企业招募党建经理，负责 “ 传达上级党委指导精神 ” 、 “ 执行党员发展工作方针 ” 等。





“ 还是毛时代那一套，把支部建在连队上， ” 中共党史专家高文谦对美国之音说， “ 现在进一步扩展到私营企业，一切都纳入共产党的范围。 ”





高文谦说， 党建经理，说白了就是派一个党代表到企业里。 60 万不是小数目，老板愿意开这个价码，说明这个职位在企业里的地位被提得非常高。





“ 这个人能为企业带来什么呢？ ” 他说， “ 表明这个企业是听党的话的，一种政治上的安全感。 ”

中国官方的《环球时报》星期一（ 12 月 3 日）援引中国最大的一家互联网公司人力资源部工作人员的话说，党建经理让公司 “ 更接近党，能更好地遵循党的指示 ” 。





高文谦对美国之音说，今天共产党对民营企业的控制和当年的公私合营是 “ 换汤不换药 ” ，搞得民营企业个个惶惶不可终日，以至习近平不得不出面安抚。





今年 10 月，习近平给中国的一些民营企业家回信，鼓励他们坚定发展信心，表明共产党支持民营企业发展的一贯方针不会动摇。





“ 高薪聘请党建经理实际上是打了习近平的脸，恰恰说明了他的那些话不靠谱，反映出民营企业所处的困境， ” 高文谦说。





一个星期前，中国媒体证实了电子商务巨头阿里巴巴集团董事长马云的中共党员身份。（美国之音）

Twitter

sgnypost





