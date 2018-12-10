若美国全面封锁 分析师：华为将难以生存

华为财务长孟晚舟被捕一案，象征着美中两国科技冷战的开端，其中华为 5G 的野心不断遭到钳制，分析师更指出，若美国禁止美商供应产品给华为，那么这个中国电信巨头将难以生存。





据《 CNN 》报导，华为是全球最大的智慧手机和网路设备制造商之一，该公司的重要性在于让中国减少对外国技术的依赖，而“中国制造 2025 ”目前已投入数千亿美元，该计划预期让中国成为制造电动汽车、晶片、机器人的全球领导者，其中重中之重就是华为的 5G 技术。





与此同时，美国明确第反对中国不断增长的科技力量，以维持美国的统治地位。从今年 4 月开始，就禁止美商向中兴通讯提供必需的零部件，让中兴遭到重创， 10 月又对中国晶片制造商福建晋华发布了禁令，而这次的孟晚舟案可能会让美中的对抗升级。





然而，华为要想成功建设 5G 网路，必须要得到美国的帮助。金融服务公司 Gavekal Research 的霍兰德（ Tom Holland ）在一份报告中表示， 92 家供应零部件给华为的公司，有 33 家是美国企业，包括晶片制造商英特尔、高通和美光，以及软体公司如微软和甲骨文（ Oracle ）。





霍兰德说，“如果华盛顿现在禁止这些公司向华为出售产品，中国电信巨头将难以生存。”当然，华为公司本身是否面临法律纠纷还有待观察，但有人猜测华为可能因为违反伊朗制裁，最后像中兴通讯那样的被美国施加禁令。





这样的禁令如果颁布，对华为将是灾难性的，而且会破坏中国政府预计在

2020

年大规模部署

5G

的计划。杰富瑞（

Jefferies

）投资银行集团分析师

Edison Lee

表示，华为财务长在加拿大被捕，将大大增加中国

5G

的不确定性，因为任何美国对华为实施的出口禁令，都可能会拖延中国

5G

的推出，或者会在近期内大幅缩减规模，迫使华为停摆。（自由财经）

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