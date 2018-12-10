中国外交部召见美国驻华大使 要求撤销对华为CFO的逮捕令

中国外交部周日紧急召见美国驻华大使，就美方要求加方拘押华为全球首席财务官 (CFO) 孟晚舟一事提出严正交涉和强烈抗议，要求美方撤销逮捕令。





孟晚舟是华为创始人任正非之女，她于 12 月 1 日在加拿大被捕，有可能被引渡至美国。她被指控掩盖其公司与一家试图向伊朗出售设备的企业之间的联系。





中国外交部副部长乐玉成对美国驻华大使布兰斯塔德 (Terry Branstad) 表示，美方 “ 无理要求 ” 加方拘押在加拿大温哥华转机的华为公司负责人， “ 美方所作所为严重侵犯中国公民的合法、正当权益，性质极其恶劣。中方对此坚决反对，强烈敦促美方务必高度重视中方严正立场，立即采取措施纠正错误做法，撤销对中国公民的逮捕令。 ”





他还表示， “ 中方将视美方行动作出进一步反应。 ”





此前，乐玉成周六紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。





据知情人士透露，华为首席财务官被捕，是美国对该公司涉嫌利用全球银行系统逃避美国对伊朗制裁调查的一部分。





美国参议员鲁比奥 (Marco Rubio) 周日在美国 CBS 公司的电视新闻节目 “Face the Nation” 上表示，他肯定会在新的国会提出议案，要求禁止中国电信企业在美国开展业务。





“ 我们必须明白中国企业和美国企业不一样。好吧，我们甚至不能在对恐怖分子的调查中要求苹果解锁 iPhone 手机。 ”





“

当中国当局要求一家电信企业交出其在业务所在国家搜集的数据时，他们会服从。没有法庭命令。他们就这么做。他们不得不这样做。我们必须明白。

”(

路透社

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