知青文学作家梁晓声：中国创作尺度比80年代绷得紧

中国知青文学作家梁晓声表示，改革开放40年发展与乱象并存，他尤其痛恨现在无处不在，禁也禁不住的阿谀奉承。关于创作的尺度，梁晓声直言，现在比1980年代“绷得紧了”。
梁晓声是中国当代知名作家，作品多撰写知青题材，笔下描绘的多是基层小民。曾任3届中国全国政协委员的梁晓声，过去曾和前中共领导高层江泽民、胡锦涛、温家宝等握过手。
明报报导，2014年的一场文艺座谈会上，在陕西延安梁家河插过队的中共总书记习近平，遇上曾下乡到黑龙江生产建设兵团的梁晓声时说：“我跟你笔下写的那些知识青年是不一样的”。
习近平还说：“我这个人要求自己，压力愈大意志愈强。”
年近70的梁晓声表示，很怀念1980年代的新时期文学，他不讳言现在创作的尺度比1980年代“绷得紧了”，不能因为划了一条线就缩在线里面，应保持独立性。
梁晓声很关注社会底层，他认为在改革开放40年中，贫富差距“咄咄逼人”，更需要有责任感的作家去关注，“不能因为有成果，而不许文学艺术反映乱象”。
梁晓声曾在中国“两会”期间于中国民主同盟的讨论上向胡锦涛表示，“文化在政治之上”。直到今天他仍坚持这点，“这是常识，文化引领政治。怎样的文化才有怎么的政治”。
歌颂中共18大以来成就的宣传影片“厉害了，我的国”3月在中国上映后，媒体同声赞誉，当局也发动民众观看，但梁晓声却觉得不妥。
梁晓声当时对央视领导说，不应跟着“80后”的语感走，认为“厉害了”3字翻译成任何国家的语言都有进击性，无法平和地“搬字过纸”。
他说，其实领导不一定喜欢，可能有的领导心理不喜欢也得签字，否则他可能被问不同意是什么意思？ “大家都为了自我安全，讲真话真感觉的就少了。”
今年是马克思诞生200周年，北京特别向马克思的故乡德国特里尔市（Trier）赠送了一座马克思雕像。梁晓声认为这种现象也很奇特，“应是全世界独一无二的吧？朝鲜越南好像都没有。”
梁晓声认为中国没有主流宗教，对国家影响甚大，“我们曾想将政治作为宗教，也使政治变得荒唐”。
他说，现在不具备重蹈文革的条件，“但比如说连续5年还是到处阿谀奉承，大树特树，不是文革也像文革了。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost