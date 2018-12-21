俄方报告：白头盔在叙摘除人体器官 勾结恐怖分子

叙利亚内战期间，受西方国家资助的叙民防组织——“白头盔”异常活跃，而正是这个打着“救援”旗号为西方干预叙利亚服务的组织，12月20日被俄罗斯研究机构曝出了更多“秘密”——勾结恐怖分子、摘除活人器官……
综合今日俄罗斯（RT）、俄罗斯卫星通讯社21日报道，当地时间20日，在联合国有关叙利亚问题会议上，俄罗斯民主研究基金会主任格里高利耶夫（Maxim Grigoriev）向联合国呈交了涉及“白头盔”在叙境内活动的相关调查报告，指控“白头盔”在叙参与强行摘除人体器官、勾结恐怖分子、抢劫、盗窃与腐败等活动。会上，俄驻联合国大使还呼吁将该组织列入恐怖组织名单。
格里高利耶夫当天引述一名住在“白头盔”活动地区目击民众的话说，“被‘白头盔’疏散的人往往未能活着回来，”“例如，一个人受了轻伤，被救出并带离当地，然后被带回来时，肚子被切开，内脏丢失。”
据RT介绍，俄民主研究基金会是2013年由联合国反恐委员会执行局建立的全球反恐研究网络的成员。这份报告也是根据对100多名目击者的采访得出的，其中包括40名“白头盔”成员、50名当地居民和15名前恐怖分子和武装分子。阿勒颇和德拉的500多名当地居民也接受了调查。
调查报告中提到，接受采访的一名证人是叙极端组织“自由沙姆人”（Ahrar al-Sham）前成员，他表示，他的指挥官沙迪·卡迪克（Shadi Kadik）承认“收集”器官。
格里高利耶夫表示，仅在阿勒颇，涉及器官盗窃的案件就“至少有几百起”。
此外，格里高利耶夫当天还说，根据包括该组织成员在内的多名目击者的说法，“白头盔”还参与抢劫叙利亚受伤人员，特别是妇女，此外还抢劫一些商店以及受损的建筑物。
“有时我们来帮忙，进入一座公寓，如果我们发现了黄金或珠宝，就会据为己有，”格里高利耶夫当天引述一名在叙杜马镇活动的“白头盔”成员的原话说：“在公寓里，有一个女人病了，我们来帮助她，发现黄金就会把它顺走。”
除指控“白头盔”涉嫌抢劫与摘除人体器官外，格里高利耶夫当天还指控该组织与赞助者之间存在广泛的腐败。提到一名“白头盔”成员提供的信息，格里高利耶夫表示，该组织的领导人还把收到的部分捐款塞进自己腰包。
这份调查报告还提到，“白头盔”与叙境内的恐怖分子勾结。
格里高利耶夫20日说：“有压倒性的证据证明，‘白头盔’长期从事为恐怖分子与非法武装组织构筑防御工事的活动，他们还为这些恐怖分子提供水与食物，并帮助受伤的恐怖分子从前线撤离。”
他表示，杜马的一名“白头盔”成员告诉他，该组织为这些武装分子建造土丘、挖战壕以及运送战斗人员与武器弹药。
格里高利耶夫还引述一名“白头盔”成员的证词举了一个例子。“在阿勒颇一个叫Jisral-Haj的地方，武装分子点燃了垃圾，并从当地停尸房运来尸体，并让‘白头盔’拍摄了一场现场救援的视频。参与此事的每个人都得到了50美元报酬。”
当天，一同出席此次会议的俄驻联合国大使涅边贾（Vassily Nebenzia）强调，“‘白头盔’理应被列入联合国的恐怖组织名单。”
“白头盔”成立于2014年，全名为叙利亚民防组织，根据其官网介绍，该组织大约有3000名志愿人员。俄卫星网称，在叙叛军控制地区活动的“白头盔”成员，往往自称志愿救援人员。大马士革与莫斯科曾指责该组织使用化学武器进行挑衅，来影响公众舆论，同时为西方国家干预叙利亚提供借口。
该组织一直受到西方国家的支持。据《华盛顿邮报》介绍，过去近五年时间里，该组织从英国政府获得了大约5100万美元的资金援助，从美国获得了3300万美元。
今年8月，美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）表示，华盛顿将继续为叙利亚弱势群体提供救生与基于他们需要的人道主义援助，并支持“白头盔”在叙行动。
“他们披着救援与人权的外衣，其实从一开始就是一个受西方资助的表演团体。”叙利亚国内政治分析人士阿德南曾对《人民日报》说，“白头盔”为了配合反对派和抹黑叙政府，蓄意制造了许多夺人眼球的照片和视频。
他说，“西方国家不惜以奥斯卡奖来为‘白头盔’鼓吹和造势，甚至还打算为其谋求诺贝尔和平奖。但真相并不会永远沉睡，当一切水落石出的时候，将是对这些骗局最大的讽刺。”
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