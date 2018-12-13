特朗普不顾共和党同僚强烈反对 重申力挺沙特王储

沙特阿拉伯记者卡舒吉遇害案引起全球关注。美国中央情报局（ CIA ）曾出报告断定沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼是幕后黑手，亦有参议员呼吁特朗普谴责对方。然而，特朗普本周二（ 12 月 11 日）接受采访时仍表示继续力挺沙特王储。

据路透社报道，当地时间 12 月 11 日，特朗普表示，尽管美国中央情报局认为是穆罕默德 · 本 · 萨勒曼下令杀害了记者贾迈勒 · 卡舒吉，但他仍支持沙特王储。

特朗普拒绝就穆罕默德 · 本 · 萨勒曼是否参与谋杀发表评论，但在路透社记者问及支持沙特是否意味着支持沙特王储时，特朗普则明确表态说： “ 在这个时刻，我当然是支持的。 ” 特朗普再次重申 “ 沙特王储强烈否认参与这起在世界各地引发愤怒的杀戮事件 ” 。





事实上，特朗普在卡舒吉遇害案表态这个问题上遭到了参议院共和党同僚的强烈批评，尤其是在中央情报局局长吉娜 · 哈斯佩尔向他们简要介绍了该机构的评估，称是沙特王储下令杀害了卡舒吉后。

但特朗普在回应美国中央情报局的评估时，称这一结论 “ 非常不成熟 ” 。

多年来一直支持美沙联盟的参议员格雷厄姆和其他参议员表示，特朗普应该对 17 名沙特人实施更多制裁，因为他们涉嫌参与了 10 月 2 日的卡舒吉谋杀案。

本周，参议院正在考虑一项联合决议，谴责王储的 “ 谋杀 ” 行为。如果国会通过该决议，特朗普将不得不考虑是否要签署这项决议。

目前特朗普只是表示，他将会见参议员。并且，他希望参议员们不会提议停止向沙特出售武器，自土耳其泄露了卡舒吉被谋杀的可怕细节以来，他一直在努力的挽救这笔交易。

此前，特朗普也曾公开发表声明称，没有明确的证据可以证明是沙特王储穆罕默德

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萨勒曼下令杀害了记者卡舒吉。并且他也不会因为卡舒吉的死，而放弃与沙特的武器交易。

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