因中国人大量造假 加拿大永久关闭企业家移民项目

在中国华为 CFO 孟晚舟被捕之际，有消息指，加拿大爱德华王子岛省政府宣布关闭 PEI PNP 企业家移民计划。





据加拿大家园网 12 月 12 日报道，加拿大爱德华王子岛省近 5 年有大量的中国移民登陆。这个移民计划已执行了多年，一直是中国人最喜欢的加拿大移民项目，但最终在华人不断曝出的造假丑闻中倒下。





据统计，中国新移民人数在成功申请者当中超过 60% ，但随之爆发的造假丑闻也是惊人。





据 PEI 经济发展部长克里斯 · 帕尔默表示， “ 很明显整个加拿大都对这种企业家移民计划存在担忧，因此政府决定彻底关闭这个通道。 ” 近年来，移民到这个加拿大最小省份的人越来越多，大部分是来自中国。





在过去十年里，爱德华王子岛省一直积极引入移民，并在 2017 年，成为全加拿大经济增长最快的省份。但由于现有的加拿大联邦投资移民基本没有中国人参与，魁北克省投资移民一年只有一千多个名额，企业家移民是中国人唯一比较方便的项目。





分析人士认为，爱德华王子岛省这个决定的可怕之处在于它可能对其它省造成示范效应，迫使所有企业家移民项目直接获取枫叶卡的通道全被 “ 堵死 ” 。





据悉，这次事件的导火索是在爱德华王子岛省开旅店的两名中国移民先后被发现利用地址造假，协助一千多名中国人投资移民加拿大。





加拿大边境服务局（

CBSA

）表示，在

2008

年至

2015

年间，在爱德华王子岛省省府夏洛特镇（

Charlottetown

）开旅店的钟姓姐弟二人，把自家的汽车旅馆地址及家庭地址，提供给近

566

名中国投资移民，作为这些中国移民谎报其在加拿大的居住地址，以获得永久居民身份。





另有

462

名爱德华王子岛省移民计划申请人的地址也都是钟氏姐弟二人的旅店。

最终，

60

岁的钟平被

CBSA

起诉

3

项罪名，包括违反《移民和难民保护法》、帮助和教唆失实陈述；

58

岁的弟弟钟艺被起诉

5

项罪名。（多维新闻）

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