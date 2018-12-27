美国将从叙利亚撤军 谁将填补美留下的权力真空？

美国从叙利亚撤军了！据法新社消息，美国国防部已正式颁布行政命令，美国将从叙利亚撤出军队。消息一出，举世震惊，不仅美国的盟友坐不住了，美国国内反对之声也不绝于耳。那么，撤军是否意味着美对叙 “ 撒手不管 ” 了？谁将填补美撤军后留下的权力真空？未来中东局势又将何去何从？

突然撤军惊了谁？

12 月 19 日，美国总统特朗普在推特上宣布，美国已经赢得了对恐怖组织 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）的战争，并将撤出美国在叙利亚的 2000 余名驻军。

美方官员随即透露说，撤军将在 60 天到 100 天完成。有消息称，即将卸任的美国国防部长马蒂斯已经签署执行令。

对于美国的决定，俄罗斯第一时间表示欢迎。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，美国宣布从叙利亚撤军，将为叙利亚带来 “ 真正、实际的政治解决前景 ” 。

但是美国盟友很受伤。法、英、德政府相继表示，美国的决定将不会影响他们对叙的军事介入，他们将继续和其他盟友合作，打击在叙极端势力。

“ 特朗普撤完驻叙美军后，驻伊拉克、阿富汗和韩国的美军是否会成为下一个目标？ ” 韩国《中央日报》发出这样的疑问。《韩国日报》也称，从美军撤出叙利亚来看，如果韩国不能大幅提高分担费用，不排除美国消减驻韩美军的可能。

反对抗议也在美国国内应声而起。美国有线电视新闻网（ CNN ）惊呼， “ 这是送给俄罗斯和伊朗的圣诞大礼。 ” 美国参议院外委会主席科克尔称，这不仅增加了 “ 伊斯兰国 ” 死灰复燃的可能，而且将使中东盟友今后不可能再信赖华盛顿。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚在接受记者采访时表示，美国内反对撤军的声音很大，原因很复杂。首先，部分国会议员批评总统在做出这一决定前未充分与国会沟通；其次，强硬派认为美仓促撤军，正中俄罗斯、伊朗和叙利亚巴沙尔政府下怀，导致俄进美退；再次，亲以势力认为，撤军决定使以色列陷入孤立境地，甚至向伊朗发出错误信号，诱使其加强在东地中海地区的军事存在，导致 “ 伊进以退 ” ；最后，部分民主党人士认为，撤军会导致 “ 伊斯兰国 ” 卷土重来，美国盟友 —— 叙利亚库尔德人也遭抛弃，恐被迫向叙政府屈服。

战略超脱为了谁？

谈及突然撤军叙利亚的原因，特朗普表示，打击 “ 伊斯兰国 ” 是美国政府 “ 让美军留在叙利亚的唯一原因 ” ， “ 伊斯兰国 ” 如今已被 “ 铲除 ” ，美军应该 “ 回家 ” 。

此外，从叙利亚撤军是特朗普的竞选承诺之一。他多次抱怨其他盟国没有担负相应的反恐任务，并称现在 “ 是让其他国家投入战场的时候 ” 。

然而，美国政府的说法显然难以服众。俄罗斯《消息报》引述俄国家杜马国防委员会主席沙马诺夫的话称，特朗普称美军在叙战胜了 “ 伊斯兰国 ” ，不仅国际社会不相信，连美国国内及其盟友也不相信。

“ 这是美对叙采取战略超脱策略的转折点。 ” 孙德刚认为，近年来，美在对叙政策上经历了四个阶段： 2011-2014 年，奥巴马政府通过经济和军事援助，支持叙反对派，与阿拉伯、土耳其和欧洲盟国一道，组建 “ 倒巴沙尔 ” 统一战线； 2014-2016 年，随着 “ 伊斯兰国 ” 肆虐沙姆地区，反恐成为美在该地区首要任务，美加大军事介入力度，并向叙利亚和伊拉克增派多达 1 万名特种部队和军事训练人员； 2017-2018 年，特朗普执政期间， “ 伊斯兰国 ” 作为实体已被打垮，美降低对叙反对派的援助力度，同时美以叙政府使用化武为由，两次空袭叙境内，开启了 “ 空中干预模式 ” ；如今，美对叙政策恐将进入第四阶段，美宣布从叙完全撤军后，鼓励土耳其和部分阿拉伯盟友冲锋在前，美保持战略超脱。

而在美国政府宣布从叙撤军两天后，土耳其总统埃尔多安表示，愿意 “ 接盘 ” ，继续在叙打击 “ 伊斯兰国 ” 和库尔德武装。

孙德刚分析认为，美国政府有两方面考虑。一是满足中东盟友土耳其的诉求。在当前美土关系改善的背景下，美默许土军队进入叙利亚，建立势力范围，以 “ 回报 ” 土在卡舒吉被害事件上对美配合。二是本着 “ 美国优先 ” 原则，特朗普政府对中东权力平衡、民主拓展和扩大美国在叙利亚主导权兴趣不大，因此从 “ 收益 — 成本 ” 出发，试图减少军事开支。而土军队要求南下，与美撤军的诉求一拍即合。

解局中东依靠谁？

“ 美国外交战略大转移 ” ，德国新闻电视台称，美国从叙利亚撤军将对中东地区局势影响深远。孙德刚认为，首先，俄罗斯和伊朗将进一步扩大在叙政治和军事影响力，土将在叙库尔德地区填补美国撤军后留下的权力真空，三国将对叙战后秩序安排发挥关键作用，但彼此矛盾恐将上升；其次，由于缺乏美国的领导，沙特、埃及、阿联酋、约旦等组建 “ 阿拉伯版北约 ” 的难度增大；最后，叙库尔德人在丧失美支持、同时面临土打压的情况下，很可能会寻求对叙政府的妥协。

那么是否可以因此认为，美国打算将整个中东弃之不顾？

答案是否定的。孙德刚认为，美从叙撤出 2000 人，并未改变美在中东整体军事布局。时至今日，美仍然是中东地区部署军事基地和驻军人数最多的国家，包括在土耳其、科威特、卡塔尔、阿联酋、巴林、沙特、阿曼、吉布提、以色列、阿富汗等国共部署了 5 万多人。美将在中东关键地区 —— 海湾、地中海和红海地区继续维持强大军事存在。同时，美将继续执行 “ 减少投入、战略超脱 ” 政策，鼓励盟友发挥更大作用。





未来美国将如何布局中东？中国中东学会会长杨光接受本报采访时分析，一是重新界定其在中东的战略利益，维护在中东能源安全的重要性下降，反恐、遏制伊朗、保护以色列和约旦将成为其核心利益；二是要发挥巧实力，让其他国家分担中东地区稳定的成本；三是美尽管已经不再 “ 一超独霸 ” ，但依然要发挥主导作用。

中东未来将走向何方？杨光认为，该问题需要放在更大的历史维度上看。

“ 中东地区的国家大都是从曾经的奥斯曼帝国中独立出来的。今年是奥斯曼帝国解体 100 周年，也是中东地区国家开始民族国家建设 100 周年。过去 100 年间，虽然中东有土耳其、伊朗、沙特、埃及等大国，但没有一个成为中东命运的主宰者。 ” 杨光分析， 100 年间，中东一直是大国博弈的角逐场，其和平稳定，都是依靠外部大国强行维持。苏联解体后，中东进入美国 “ 一超独霸 ” 的时代。

“

中东和平正面临百年未有的挑战。

”

杨光认为，随着美国力量在中东不断收缩，美

“

一超独霸

”

的历史恐将终结。可以预期的是，没有一个大国有能力维持中东稳定局面，也没有几个大国愿意联起手来维护中东地区和平，多极化将为中东局势增添更多变数。

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