美国小镇选举“骰子大战”决胜负 谁赢谁当市议员

据美国中文网援引《 The Hill 》报道，当地时间周四，美国阿肯色州一小镇市议会候选人选票持平，只能靠扔骰子决胜负。市议员职位挑战者克利夫 • 法姆掷出了 “ 四点 ” ，但遭到了现任贝基 • 莱恩博的碾压，后者掷出了 “ 六点 ” ，获得了她第三个任期。





报道称，劳伦斯县文员办公室全程监督了掷骰子的过程，并表示这两位候选人在 12 月 4 日的选举结果中拿到了完全持平得票数， 223 比 223 ，只能靠掷骰子一决胜负。

让法姆感觉更糟糕的是，之所以会出现票数打平的局面，竟是因为他两次投票都迟到了，无法在选举中投票给自己。

法姆第一次尝试提前投票，但由于早期投票的票站开放时间有限，他晚到了结果错过时段。第二次，他在投票日当天他从一次旅行中返回，结果一直到投票站关门才赶到。 “ 当他们打电话给我告诉我投票结束时，我离城镇还有 30 分钟。 ” 法姆说。

最后的骰子大战并没有吸引太多眼球。据《纽约时报》报道，大约十几个人聚集在当地法院的大厅里观看此次活动。结束后，法姆握住了莱恩博的手并祝贺她。

卫冕成功的莱恩博表示，

“

最重要的是鼓励选民去投票。我是预先投票的，因为我担心投票当天会发生一些事情让我没法去票站。

”

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