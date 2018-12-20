双城论坛欢迎晚宴 台新当选议员穿台独服饰出席

台北上海双城论坛欢迎晚宴于当地时间 12 月 19 日在台湾圆山大饭店举行，台社民党市议员当选人苗博雅穿着 “ 台湾独立 ” 背心出席，她表示只要双方尊重彼此是独立个体，才有可能真正交到朋友。





据台湾中央社

12

月

19

日报道，上海市常务副市长周波

19

日早率团抵台，参访台达电后，晚间赴圆山大饭店参加欢迎晚宴，分别与台北市长柯文哲在晚宴上致词、互赠礼物，两人致词时皆提到

“

两岸一家亲

”

。





柯文哲盼双方未来在

“

既有政治基础

”

上，让双城论坛长长久久，永续发展，成为两岸关系和平发展的典范；周波则说，

“

两市的人民也在这种

‘

两岸一家亲

’

的氛围当中，共同分享这珍贵的亲情和友情

”

。





苗博雅穿着黑色背心，胸前印着

“

台湾独立

”

，外面套着西装外套，她晚宴结束后接受媒体访问时表示，特地穿上这件背心出席晚宴，因为双城论坛的交流前提应秉持对等与尊严，

“

两人要交朋友，一定是要把对方当成独立个体，才有真正办法交朋友

”

。





苗博雅认为，今天是一个好的开始、好的尝试，大家可以知道，

“

台湾独立

”

在台湾与中国大陆交流过程中，不是禁忌的词，不会因为讲了

“

台独

”

而发生爆炸或可怕的事情。





另外，她说，穿背心是想证明只要表达意志，中国大陆与台湾可以自然交流，不用画地自限，担心台独是敏感词，

“

在这样状态之下，大家自然互动，反而开启两岸交流新的可能性

”

。





苗博雅与上海市人民政府台湾事务办公室联络处处长徐晧同桌，她还送给徐晧由郑南榕基金会发行的纪念专书

“

这里不是一条船

”

。

（多维新闻）

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