双城论坛欢迎晚宴 台新当选议员穿台独服饰出席

台北上海双城论坛欢迎晚宴于当地时间12月19日在台湾圆山大饭店举行，台社民党市议员当选人苗博雅穿着“台湾独立”背心出席，她表示只要双方尊重彼此是独立个体，才有可能真正交到朋友。
柯文哲盼双方未来在“既有政治基础”上，让双城论坛长长久久，永续发展，成为两岸关系和平发展的典范；周波则说，“两市的人民也在这种‘两岸一家亲’的氛围当中，共同分享这珍贵的亲情和友情”。
苗博雅穿着黑色背心，胸前印着“台湾独立”，外面套着西装外套，她晚宴结束后接受媒体访问时表示，特地穿上这件背心出席晚宴，因为双城论坛的交流前提应秉持对等与尊严，“两人要交朋友，一定是要把对方当成独立个体，才有真正办法交朋友”。
苗博雅认为，今天是一个好的开始、好的尝试，大家可以知道，“台湾独立”在台湾与中国大陆交流过程中，不是禁忌的词，不会因为讲了“台独”而发生爆炸或可怕的事情。
另外，她说，穿背心是想证明只要表达意志，中国大陆与台湾可以自然交流，不用画地自限，担心台独是敏感词，“在这样状态之下，大家自然互动，反而开启两岸交流新的可能性”。
苗博雅与上海市人民政府台湾事务办公室联络处处长徐晧同桌，她还送给徐晧由郑南榕基金会发行的纪念专书“这里不是一条船”。 （多维新闻）
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