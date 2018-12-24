美国财长努钦致电六大银行CEO 将召集“跌势救火队”

路透华盛顿 12 月 23 日 - 在美国股市持续下跌之际，美国财长努钦 (Steven Mnuchin) 周日与美国几家大银行的执行长 (CEO) 进行了一系列电话会谈，并计划召集官员组成一个名为 “ 跌势救火队 ”(Plunge Protection Team) 的工作小组。





500 指数 (The Great Depression) 以来 12 月份最大跌幅。 由于担忧经济增长放缓，近几周美国股市大跌，标准普尔指数 .SPX 料创下自大萧条以来月份最大跌幅。





“ 今天我和美国六大银行 CEO 进行了个别电话谈话。 ” 努钦在亚洲金融市场开盘前在推文中表示。





美国股指期货周日晚间下跌，电子交易开盘，展开因假期缩短的一周。 E- 迷你标普 500 指数期货盘初跌约 0.25% 。





财政部表示： “ 这些 CEO 确认，他们有充裕的流动性可进行放贷。 ”





努钦 “ 还确认他们并未经历任何清算或保证金问题，市场继续正常运转， ” 财政部称。





与此同时，由于国会在美墨边境墙拨款问题上陷入僵局，美国政府从周六开始部分关门。约四分之一的联邦政府项目的资金在周五午夜耗尽，关门可能持续到 1 月 3 日。





财政部称，努钦周一将与总统的金融市场工作组召开电话会议。该工作组包括美国金融系统的主要负责人，有时被称为 “ 跌势救火队 ” 。





该工作组包括美国联邦储备委员会

(

美联储

/FED)

和美国证券交易委员会

(SEC)

的官员。

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路透社

)

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