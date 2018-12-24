美国财长努钦致电六大银行CEO 将召集“跌势救火队”

路透华盛顿12月23日 - 在美国股市持续下跌之际，美国财长努钦(Steven Mnuchin)周日与美国几家大银行的执行长(CEO)进行了一系列电话会谈，并计划召集官员组成一个名为“跌势救火队”(Plunge Protection Team)的工作小组。
由于担忧经济增长放缓，近几周美国股市大跌，标准普尔500指数.SPX料创下自大萧条(The Great Depression)以来12月份最大跌幅。
“今天我和美国六大银行CEO进行了个别电话谈话。”努钦在亚洲金融市场开盘前在推文中表示。
美国股指期货周日晚间下跌，电子交易开盘，展开因假期缩短的一周。E-迷你标普500指数期货盘初跌约0.25%。
财政部表示：“这些CEO确认，他们有充裕的流动性可进行放贷。”
努钦“还确认他们并未经历任何清算或保证金问题，市场继续正常运转，”财政部称。
与此同时，由于国会在美墨边境墙拨款问题上陷入僵局，美国政府从周六开始部分关门。约四分之一的联邦政府项目的资金在周五午夜耗尽，关门可能持续到1月3日。
财政部称，努钦周一将与总统的金融市场工作组召开电话会议。该工作组包括美国金融系统的主要负责人，有时被称为“跌势救火队”。
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