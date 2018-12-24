    • 2018年12月24日

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    美国财长努钦致电六大银行CEO 将召集“跌势救火队”

    星期一, 十二月 24, 2018 ,

    路透华盛顿1223 - 在美国股市持续下跌之际，美国财长努钦(Steven Mnuchin)周日与美国几家大银行的执行长(CEO)进行了一系列电话会谈，并计划召集官员组成一个名为跌势救火队”(Plunge Protection Team)的工作小组。

    由于担忧经济增长放缓，近几周美国股市大跌，标准普尔500指数.SPX料创下自大萧条(The Great Depression)以来12月份最大跌幅。

    今天我和美国六大银行CEO进行了个别电话谈话。努钦在亚洲金融市场开盘前在推文中表示。

    美国股指期货周日晚间下跌，电子交易开盘，展开因假期缩短的一周。E-迷你标普500指数期货盘初跌约0.25%

    财政部在声明中表示，努钦已与美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)、高盛(GS.N) 摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利 (MS.N)，以及富国银行(WFC.N)CEO谈过话。
    财政部表示：这些CEO确认，他们有充裕的流动性可进行放贷。

    努钦还确认他们并未经历任何清算或保证金问题，市场继续正常运转，财政部称。

    与此同时，由于国会在美墨边境墙拨款问题上陷入僵局，美国政府从周六开始部分关门。约四分之一的联邦政府项目的资金在周五午夜耗尽，关门可能持续到13日。

    财政部称，努钦周一将与总统的金融市场工作组召开电话会议。该工作组包括美国金融系统的主要负责人，有时被称为跌势救火队

    该工作组包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)和美国证券交易委员会(SEC)的官员。(路透社)

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