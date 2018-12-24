特朗普曾讨论解雇美联储主席鲍威尔

两位消息人士周六表示，美国总统特朗普曾私下讨论可能解雇美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔，此举可能扰乱已经十分动荡的金融市场。
消息人士补充称，他们预计特朗普不会解雇鲍威尔，尽管他曾在公开和私下场合反对美联储的升息行动，并且屡次批评他任命的美联储主席鲍威尔。
美国财长努钦(Steven Mnuchin)周六晚间发推特称，特朗普曾告诉他从未建议解雇鲍威尔。
“我从未建议解雇美联储主席鲍威尔，也不认为我有权利这样做，”努钦称特朗普这样告诉他。
白宫和美联储一位发言人不予置评。
特朗普若尝试解雇美联储主席，将是史无前例的，且将被视作对美联储独立性的打击。这么做法律依据可能不足，而且可能对全球金融市场构成严重冲击。独立性意味着美联储不受政治干预。
联邦储备法(Federal Reserve Act)规定，总统能以某种“理由”解除美联储理事的职务，而特朗普对美联储升息的挫败感可能达不到这个标准。美联储主席也是理事，但这项法律过去从未被用于解雇美联储主席。
白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)11月时表示，他认为特朗普解除鲍威尔作为美联储主席的职务、并让他继续担任美联储理事是不可能的。
“我认为不可能，(美联储主席)任期有四年，”库德洛参加华盛顿邮报一个活动时表示。
美国有线电视新闻网(CNN)引述两位知情人士报导，特朗普已经开始就他的法律权限咨询顾问，但白宫尚未做出最终决定。CNN报导称，今年稍早顾问告诉特朗普，他是否有解雇美联储主席的法律权限一事存疑。
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