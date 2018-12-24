特朗普曾讨论解雇美联储主席鲍威尔

两位消息人士周六表示，美国总统特朗普曾私下讨论可能解雇美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 主席鲍威尔，此举可能扰乱已经十分动荡的金融市场。





消息人士补充称，他们预计特朗普不会解雇鲍威尔，尽管他曾在公开和私下场合反对美联储的升息行动，并且屡次批评他任命的美联储主席鲍威尔。





美国财长努钦 (Steven Mnuchin) 周六晚间发推特称，特朗普曾告诉他从未建议解雇鲍威尔。





“ 我从未建议解雇美联储主席鲍威尔，也不认为我有权利这样做， ” 努钦称特朗普这样告诉他。





白宫和美联储一位发言人不予置评。





特朗普若尝试解雇美联储主席，将是史无前例的，且将被视作对美联储独立性的打击。这么做法律依据可能不足，而且可能对全球金融市场构成严重冲击。独立性意味着美联储不受政治干预。





联邦储备法 (Federal Reserve Act) 规定，总统能以某种 “ 理由 ” 解除美联储理事的职务，而特朗普对美联储升息的挫败感可能达不到这个标准。美联储主席也是理事，但这项法律过去从未被用于解雇美联储主席。





白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow)11 月时表示，他认为特朗普解除鲍威尔作为美联储主席的职务、并让他继续担任美联储理事是不可能的。





“ 我认为不可能， ( 美联储主席 ) 任期有四年， ” 库德洛参加华盛顿邮报一个活动时表示。





美国有线电视新闻网 (CNN) 引述两位知情人士报导，特朗普已经开始就他的法律权限咨询顾问，但白宫尚未做出最终决定。 CNN 报导称，今年稍早顾问告诉特朗普，他是否有解雇美联储主席的法律权限一事存疑。





美联储独立性是美国金融体系的支柱，也是美元能成为全球储备货币的原因之一。

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路透社

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