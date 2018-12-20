专家：习近平试图借改革开放大会讲话取得更多政治支持

中国领导人习近平星期二在北京的改革开放 40 周年大会上发表讲话时强调，改革必须坚持中国共产党的领导。不过，他没有提出具体的重要改革举措。





美国智库兰德公司国际防务问题高级研究员何天睦 (Timothy Heith) 对美国之音说，中国领导人向来利用这类场合宣传共产党的成就，讲话内容缺乏具体方针属意料之中。但是可以看出，习近平推动的计划受到阻力，因此他期望通过这次讲话来争取各方的政治支持。





何天睦说： “ 改革开放 40 周年对他们来说是个重要的日子，中国那段时间发展很快。我认为中国未来几年将充满挑战。习近平的讲话，可以视作他试图在共产党内力求政治支持，以在未来几年完成一些艰难的任务。 ”





何天睦表示，习近平目前似乎正面临压力，他的改革计划受到共产党和中国国内的抵制。

何天睦说： “ 他的改革计划进展缓慢，在共产党内部存在相当大的阻力，因为改革意味着很多人将失去金钱、失去职位，甚至还可能入狱。因此，很有必要制约他们，控制他们，规范他们。我认为习近平在演讲中谈到这个议题时，他更担忧的是来自共产党和中国国内的抵制。对习近平来说，这比美中关系更棘手。 “





何天睦说，习近平在讲话中承诺，中国将保持对世界开放和持续进行改革，这可能带有在与美国的贸易问题上做出调整的暗示。





何天睦说： “ 习近平谈到中国将保持对世界开放，这可以视为对美中贸易问题的间接触及。他在很大程度上承诺持续改革和开放，并继续参与国际事务。他没有太多地讨论与美国的紧张关系，因为这个场合是一场政治演讲，目的在说共产党的好话。 ”





何天睦说，有关中共在这方面将采取的具体步骤，较可能在 12 月底的中央经济工作会议，或明年三月的年度经济计划中发布。





另外，英国牛津大学中国中心研究员乔治 · 马格努斯 (George Magnus) 对美国之音说，习近平的讲话反应了中国共产党的绝对领导地位。





乔治

·

马格努斯说：

“

简单来说，这次讲话没有提到许多人关注的市场化、创业以及政策变化等议题。取而代之的是非常强烈而具挑衅性的主张，有关共产党在经济和全国的领导地位，不论过去、现在或未来。

”（美国之音）

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