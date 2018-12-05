英国议会就退欧协议草案展开五天辩论 首相第一天即尴尬受挫

英国议会周二开始对首相特雷莎·梅的退欧协议草案进行为期五天的辩论，特雷莎·梅在第一天就尴尬受挫，该协议草案能否获得议会同意，将决定英退的未来以及特雷莎·梅政府的命运。
特雷莎·梅希望议会支持这项让英国3月退欧后仍与欧盟保持紧密关系的协议，但反对的声浪排山倒海而来，不论退欧派或亲欧派都想阻止此计划。
辩论的第一天，她的政府就被认定为藐视议会。然后一项由保守党议员提出的修正案在表决中获得通过，如果12月11日议会投票结果否决了该项退欧协议草案，下议院将获得更大的话语权。
这可能会降低英国无协议退欧的机率，在上述修正案表决结果出炉后英镑回升，脱离先前因政府被判藐视议会后触及的去年6月来低位。
相关讨论及在12月11日的最终表决，将决定英国如何及甚至是否可能按计划在3月29日退欧。退欧是英国40多年来最大的外交政策转变。
特雷莎·梅的计划在讨论的终了很有可能会有更多的调整，欧盟一资深法律助理有关英国有权撤销其英退通知的建议，也为特雷莎·梅在争取议会批准的战役上开启另一个战线。
特雷莎·梅对议会表示：“我们需要实现英退，尊重英国人民的决定。”
如果议会不支持她的协议，特雷莎·梅表示，这可能导致英国在没有举措缓和过渡期的情况下退出欧盟，或者导致英退无法进行的可能性。
反对党工党表示，特雷莎·梅需要谈到更好的协议，或者让位，改由他们来治理。
“我们仍不知道我们与欧洲的长期关系将是怎样的，这是很多议员不愿投票赞成这种盲目的退欧、并在英国未来不明朗之际迈出一大步的原因所在，”英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)在议会表示。
主要由特雷莎·梅所属保守党内亲欧盟的议员组成的团体在一次表决中获胜。这次表决旨在确保万一特雷莎·梅的退欧计划失败，议会将获得更多权力来指示政府接下来该怎么做。该团体急于防止出现“无协议”退欧。
对他们来说，还有另外一个解决办法。欧洲法院佐审官的正式建议暗示部分议员，撤回“第50条”分手通知是一个选项。欧洲法院佐审官的建议不具有约束力，但通常得到法院的重视。
但特雷莎·梅的发言人对记者表示：“政府的明确立场是不会撤回第50条，改变这一立场无论如何都是毫无用处的。”
**危言耸听**
尽管困难重重，但如果特雷莎·梅的协议草案在12月11日通过议会表决，英国将于3月29日根据她与欧盟商定的条款退出欧盟。
如果表决失利，特雷莎·梅将就该协议发起第二次投票。但表决失利将加大“无协议退欧”的概率，这意味着英国经济和企业将陷入混乱，令特雷莎·梅面临巨大的辞职压力。
英国央行总裁卡尼否认了有关其危言耸听的指责。英国央行上周称，若出现最糟糕情境下的退欧，英国经济或遭受比2008年金融危机更大的打击。
若特雷莎·梅的协议草案无法通过表决，英国再次举行退欧公投的可能性将加大，这几乎肯定会使英国至少推迟脱欧。
英国议会以311对293票的投票结果判定政府藐视议会，不过票数差距小于一些人之前的预期。
但是在后来一项表决中政府以更大的劣势败北，让一项赋予议会更大权力的提案以321:299获得通过。一些英退支持派表示，这无关紧要，并不会约束政府必须执行议会提议的行动。
为了说服众多批评她的人士，62岁的特雷莎·梅在英国巡回演讲，在议会度过了难熬的几个小时，还邀请议员前往唐宁街首相官邸。
但这份协议遭到了双方阵营的批评：疑欧派认为这会让英国沦为附庸；挺欧派也持相似论调，称英国在放弃利益的同时却要遵守欧盟成员国的规定。
积极赞成脱欧的前英国外交大臣约翰逊说，这份协议是国家的耻辱，使脱欧公投变成一场笑话。
特雷莎·梅名义上的盟友北爱尔兰民主联盟党(DUP)也表示，他们将对协议投反对票。
但周二DUP副党魁Nigel Dodds称，尽管会在这个令人蒙羞的问题上投票反对政府，但该政党支持特雷莎·梅少数派政府的协议依然有效。“我们并没有违反协议，”他对天空新闻(Sky News)表示。(路透社)
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