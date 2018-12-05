中国政府将取消明年棚改计划中购买棚改服务的模式

中国国内媒体21世纪经济报道周二报道称，在2019年的棚改计划中，中国政府购买棚改服务模式将被取消。具体而言，对于新开工的棚改项目，不得以政府购买服务的名义变相举债或实施建设工程，而是要求以发行地方政府债券方式（棚改专项债）为主进行融资。
报道并称，多位分析人士均表示，叫停政府购买棚改服务模式主要是为了防范隐性债务风险。棚改新三年计划还将继续推进，但棚改规模和推进力度可能会较之前有所缩小。而据接近住建系统人士介绍，相关部门正在研究其它贷款方式，并将鼓励国开行、农发行对收益能平衡的棚改项目继续贷款。
报道援引联讯证券首席经济学家李奇霖分析称，政府购买棚改服务模式如果取消，那么其目的主要是为了防止地方财政隐形债务风险加大。未来的项目融资，将更多依据项目本身的偿债能力，采取市场化的方式进行融资。
10月初国务院常务会议表示，调整完善棚改货币化安置政策，商品房库存不足，房价上涨压力大的市县，要尽快取消货币化安置优惠政策。会议指出，按照今年政府工作报告确定的新的三年棚改计划，督促各地加快开工进度，确保按时完成全年棚改任务。
所谓“新三年棚改计划”，是2018年-2020年将改造各类棚户区1,500万套，其中2018年改造任务580万套，2019年、2020年还要累计完成920万套。目前相关工作进展顺利，住建部称，截至10月底，全国棚改已开工577万套，占年度目标任务的99%，完成投资15,000多亿元。按此计算，未来两年年均改造规模约460万套。（路透社）
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