澳大利亚又要派巡逻机施压 朝中社怒批：盲从美国

澳大利亚防长近期以加强对 “ 违反涉朝制裁 ” 行为的监视为由，决定再次派海上巡逻机驶向朝鲜半岛周边。对此，朝中社 15 日发表评论，批评澳方盲从美国，并警告澳大利亚当局 “ 切勿忘记上世纪 50 年代在朝鲜饱尝对美屈从的苦味历史教训。 ”





据朝中社报道，澳大利亚国防部长声称，此次措施的目的在于切断 “ 朝鲜及其相关组织回避制裁、非法交易 ”“ 澳大利亚将维持对朝打压直到朝鲜采取彻底的、可验证的、不可逆转的无核化措施为止 ” 。

朝中社指出，此番言论与朝鲜半岛和平氛围背道而驰，十分可恶，不得不对之予以关切。

朝中社说，得益于朝鲜今年采取主动措施，朝鲜半岛形成了符合人类盼望和平与稳定志向及愿望的良好气氛。目前，周边国家和世界各国对来之不易的局势趋缓潮流表示积极欢迎，而且期盼它持久稳固。在日前举行的二十国集团峰会上传出要求缓解并解除对朝制裁的呼声，也是要使形势发展潮流畅通的积极性表现的一部分。





朝中社批评道，澳大利亚为国际社会的努力开倒车，给朝鲜半岛和地区的和平气氛泼冷水。

报道盘点说，早在 4 月和 9 月，澳大利亚以监控朝鲜船只的海上贸易为由，把一艘 P-8A 型反潜巡逻机和两艘 AP-3C 巡逻机派往日本。 10 月，澳方又叫嚣 “ 打压朝鲜的经济外交 ” ，派 “ 阿德莱德 ” 级制导导弹巡洋舰 “HMAS 墨尔本 ” 号驶入朝鲜半岛周边等积极带头从事对朝敌对行为。

朝中社指出，若想在对保障世界和平与安全具有重大意义的地区，

“

拿侵犯主权国家主权的行为得到美国对其地位的承认

”

，结果只会是自食其果。

“

澳大利亚与其成为盲目追随美国的现代版唐吉坷德，不如去进行理性思考。

”

Twitter

sgnypost





