马英九：不排斥统一但程序要和平方法要民主

前总统马英九今天说，他提出不排斥统一的可能性，是根据宪法而来。两岸统一，程序要和平、方法要民主，是急不了的，须循序渐进，水到渠成，不能揠苗助长，“吃紧弄破碗”。
马英九上午出席东吴大学严家淦法学讲座，演讲“69年来的两岸关系：今后何去何从”，前海基会副董事长高孔廉与许多陆生也前往聆听。
有陆生提问为何从“不统、不独、不武”，变成“不排斥统一、不支持台独、不使用武力”新三不立场，马英九表示，不统、不独、不武是在他总统任内的主张，现在两岸关系一直改变，提出“新三不”，让台湾老百姓了解这些问题，可以决定自己的命运。
他说，“不排斥统一的可能性”是顺着宪法的方式来讲。为因应国家统一前的需要特别制订增修条文，“宪法是把国家统一当作目标，但没有时间表。”
马英九说明，所谓“不排除”的意思是可能会、也不一定会，必须视条件与时机，“如果不是和平的、也不是民主的话，台湾人民不会接受。”有了这个主张，主要是要让台湾人民有更多主张未来的权利。
他强调，两岸统一，方式要和平、过程要民主，“这事情急不了”；一定要循序渐进，才能水到渠成，不能够揠苗助长，否则就会欲速不达。
马英九说，他与中共领导人习近平在新加坡“马习会”时，双方已宣布两岸之间用和平方式解决彼此的争端，如果能达成，“我相信在台湾对于统一看法，会有不同的评价，但急不来。”
他认为，两岸统一的事情，“吃紧弄破碗”，不要太急，必须经过时间、意见的交换与酝酿，“到底统一好不好？都可以讨论，有了成熟看法之后，再透过民主方式来做决定，这是最好的办法。”
马英九建议蔡政府，“反求诸己做事实，回归九二开新局”，强调九二共识是两岸共同的政治基础；两岸关系与九二共识，“相合则旺、相离则荡、相反则伤。”（中央社）
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