调查：亚太旅客出游 新媒体影响力剧增

海外旅游去哪玩，影响因素众多，Skyscanner调查指出，新媒体（口碑分享、社群媒体及意见领袖）影响力遽增，成为亚太旅客主要的旅游驱动力，而“社群媒体”对台湾旅客的影响特别明显。
Skyscanner今年9月针对台湾、香港、日本、韩国、新加坡、泰国、澳洲，以及纽西兰，共8个泛亚太地区约7600名旅客进行问卷调查，以及2016年至2018年期间Skyscanner网站及行动装置上使用情况交叉分析，获得上述结论。
Skyscanner调查发现，“口碑分享”及“社群媒体”逐渐成为亚太旅客的旅游驱动力，其中“口碑分享”对亚太旅客而言最具驱动力，其次依序为“社群媒体”、“影视作品”、“意见领袖”，“广告”的影响力则最低。
值得注意的是，虽然整体看来，传统媒体（“影视作品”及“广告”）的影响力似乎已经不如以往，但若跟亚太区旅客相比，台湾旅客对“影视作品”的反应却是相当热烈，甚至赢过“口碑分享”，仅略次于“社群媒体”，排在第2位，由此可见“影视作品”在台湾依然是相当有影响力的，像是2016年电影“尸速列车”上映时，Skyscanner便注意到釜山的搜寻量在上映短短一周内成长18%，也足以见得台湾旅客在规划旅游行程时，容易受到影视作品的吸引。
若是进一步分析，可以发现旅游驱动力随着年龄而有所不同，整体来说，“口碑分享”虽是主要的灵感来源，但30岁以下族群受“社群媒体”的影响程度不亚于“口碑分享”，而“影视作品”对于40岁以上的旅客较有影响。
若单纯针对台湾旅客进行分析，可以发现“社群媒体”的影响力遍及18到49岁，可见台湾稍微年长的旅客也都乐于接受社群媒体上的资讯，而50岁以上的台湾旅客则较容易受到“影视作品”的吸引。（中央社）
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