美国前副总统拜登可能参加2020年总统竞选

美国前副总统拜登周一晚间表示，他能否参加2020年总统竞选取决于他与家人是否准备就绪。尽管如此，他还是强调了自己的资历。
拜登在蒙大拿州密苏拉市宣传他的新书《答应我，爸爸》（Promise Me, Dad)时对听众表示：“我认为我是这个国家最有资格成为总统的人。我们国家当下所面临的问题是我一生都在努力解决的问题，那就是中产阶级的困境和外交政策问题。但是我和我的家人需要作为一个整体来决定我们是否准备好了。我们做任何事都是以家庭为整体的。”
拜登在民主党总统奥巴马的两届任期内出任副总统。他表示，在接下来的六周到两个月内将做出决定，是否在2020年竞选总统。
这位前副总统说：“我儿子留给我两个孙子孙女，他们爱我、崇拜我、希望我陪伴左右。我想照顾他们，所以我们必须弄清楚，竞选总统是不是我们能够全家参与的事情。”
拜登还说，他的长子博·拜登在2015年死于脑癌，这使他不能在2016年竞选总统。许多观察家预计拜登会在2020年竞选总统。路透社/益普索11月的民意调查结果显示，拜登在众多的民主党潜在竞争者中领先。
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