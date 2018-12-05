俄民众“非法集会”抗议中国掠夺森林资源

俄罗斯乌兰乌德当地民众举行未获政府许可的“非法集会”并“冲击”政府机关大楼，抗议该地区大量木材被砍伐后运往中国。
据俄罗斯“伊尔库新闻网”在12月4日报道，当地时间4日中午12点左右，数十名当地民众在乌拉乌德市国家机关人民呼拉尔的大楼前举行了抗议集会。由于此次集会未获得政府批准，所以被定为“非法集会”。
当地警方派出大量警力赶到现场维持秩序。抗议集会参加者还曾一度冲进人民呼拉尔的大楼内。一些俄当地媒体还报道称，抗议民众“冲击并占领”了政府机关大楼。但有集会参加者透露，实际上，在集会上并未发生肢体冲撞，抗议民众要求会见当地政府领导人，但在大楼一层的大厅内被拦住。之后，集会民众被劝离机关大楼，并被引导到一个礼堂，同当地政府的对外联络官员进行了对话。
对于举行此次“非法集会”的原因，数十名参加者的要求并非都一样，但几乎都同中国有关。一些集会参加者抗议贝加尔湖地区的森林被砍伐，并运往中国。
一位来自贝加尔湖畔一个村落的俄罗斯女士对此表示，自己所在地区的森林几乎被砍伐殆尽，而罪魁祸首是中国。她说：“仅仅在我们那个村子，就有100-105个伐木队，还有很多锯木厂。中国人自己也砍森林，也有自己的锯木厂，但通过行贿和各种手段，最终所有砍伐的木材都被运往中国，然后我们再从中国进口经过加工的更贵的产品。”
还有一些集会参加者反对普京将中国和蒙古边境附近的布里亚特和外贝加尔并入远东联邦区。一位集会参加者称，自己晚上睡觉前还是西伯利亚联邦区的居民，早上醒来就成了远东联邦区的居民了，是普京自己作出的决定，完全没有问过当地民众的想法。
俄总统普京在11月3日签署了总统令，将原属于西伯利亚联邦区的外贝加尔边疆区和布里亚特共和国划至俄远东联邦区。俄官方解释称，这有助于这两个地区利用远东联邦区的“远东一公顷土地”、“自由港”等一系列特殊优惠政策，促进当地社会经济的发展。
但有抗议集会参加者反对说，远东地区几乎已经被中国人“占领”，将布里亚特和外贝加尔划给远东只会令更多的中国人利用免签证或电子签证等制度毫无阻碍地来到俄罗斯的西伯利亚地区。
指责中国掠夺俄罗斯的森林资源一直是俄社会反华浪潮的主要动力之一，一些俄罗斯社会知名人士的声讨也起到了推波助澜的作用。俄罗斯著名导演梁赞诺夫曾在俄国家电视台的专题节目上表示，自己在苏联时期曾拍过一部名为“西伯利亚森林理发师”的电影，描述一位疯狂的美国人发明神奇伐木机摧毁了俄森林，但今天才看到，摧毁俄罗斯森林的不是美国人，而是中国人。
此前，俄自然资源与生态部部长科贝尔金曾在11月7日对外表示，如果木材出口和重新造林问题得不到解决，那么俄罗斯就可能全面禁止对华出口木材。
但很显然，之后情况并未有任何变化。俄罗斯当地民众冒着被拘捕和判刑的危险组织“非法集会”和“冲击机关大楼”表示抗议，显示对该问题已经忍无可忍。（自由亚洲电台）
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