香港《经济日报》：改革开放40年 中美异梦斗难休

中国改革开放40周年，国家主席习近平主持的大会属高屋建瓴，讲话包括继续改革开放的大原则，凸显中美梦异，双方关系或能暂缓和，长期角力势激。
在中国经济增长滑波有加剧苗头，以及中美正处90日谈判的关键时期，外界期望习近平会藉改革开放40周年大会，提及提振经济或缓和中美矛盾的举措。但此属一厢情愿，因改革开放40周年如此具历史意义，及凸显现最高领导层长远宏图的关键时刻，明显不是谈操作层次的提振经济措施，或策略上如何缓和中美矛盾举措之时，而是提纲挈领申明继续改革开放的指导思想。
因此，习讲话虽说到未来甚至会遇到难以想像的惊涛骇浪，主要是重申十九大以来习近平领导的国家发展原则与思路，指出「必须坚持党对一切工作的领导」等9个坚持，凸显中国走自己的路，与美国无可避免出现愈来愈激烈的碰撞。
例如，中国必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，此与美国牵头反对的国企获制度扶持与补贴，难以调和。又例如，全面强化包括科技与国防实力，才能坚持发展中国特色社会主义，此与美国要续保科技与军事的绝对领先优势有矛盾。
在坚持扩大开放上，表明要以共建一带一路为重点，同各方一道打造国际合作新平台，已被美国视为中国以「债务陷阱」等大力拓展地缘政治力量，动摇美国在各地区的影响力与利益等。
纵使北京认为，这是一个国家发展的合理与和平路径，但在美国眼里，上述种种挑战其在经贸、科技、军事、地缘政治等各方面的霸权与利益，而由于中国坚持走中国特色社会主义道路，中美的深层矛盾实质是制度矛盾。
对中美制度矛盾，在中国改革开放的前40年，美国起初认为对美不构成实质挑战，其后认为通过加深接触，中国在经济起飞和中产阶层出现后，中国制度会走近西方，惟美国近年已失去耐性，并确认中国走自己的路，故已将中美由合作为主，改视为竞争为主，要大力抑遏。
北京近期以降低汽车关税等，缓和中美经贸紧张，换取时间发展，但中美结构矛盾令双方长期角力以至斗争，未见缓解之法。中美可如何避过「修昔底德陷阱」，考验两国领导与人民的智慧。（路透社）
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