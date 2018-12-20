香港金管局跟随美国升息 指银行同业资金充裕可应付利率正常化

香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至2.75%，跟随美联储稍早宣布加息25基点。金管局总裁陈德霖称，当美国利率正常化时，香港亦会逐步跟随，而目前香港银行同业间资金供应仍充裕，只要利率正常化的过程顺畅，加上香港经济基调良好，情况可以应付。
美国自2015年12月启动加息周期以来已九度加息，但香港银行至今只在9月时上调港元最优惠贷款利率（P）12.5基点。陈德霖今早回应美国加息时表示，自2008年以来大量资金流入港元，故现时香港银行同业之间的资金供应仍充裕。
“当美国进行利息正常化时，香港会逐步跟随，这是从资金过分充裕、利息过分低企的不正常情况，转化至比较正常的情况。只要过程比较顺畅，香港本身经济基调良好，是可以应付得到的。”他说。
近期香港银行同业拆息（HIBOR）持续趋升，陈德霖表示，这代表港元利率已逐步跟随美国上升，近期银行的一、三及六个月定期存款利率与去年相比亦上升不少，显示利息在变化中。
不过，银行今年9月始上调最优惠利率，为12年来首次提高贷款基准利率，且大部分银行只加0.125%，只有中小型银行华侨永亨跟足美国加息0.25%。市场仍观望这次本港银行会否跟随加息，以及加息幅度。
陈德霖表示，银行加息幅度不一致，反映银行本身资金来源结构，如果银行资金有相当大部分来自银行同业拆借，其资金成本上升压力会较大。
“我会预期这些银行会陆续调升本身的贷款利率，至于其他活期存款较多的银行，资本压力上升小一些，加息会没那么快，整体要由市场及银行本身作出决定。”他说。
美国联邦储备理事会(美联储/Fed)周三一如预期升息，将指标隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至2.25%-2.50%，但预计明年升息次数会减少，并暗示在金融市场动荡和全球经济成长放缓的背景下，收紧政策周期接近尾声。
**港元汇价跌至近一个月来最弱水平**
因港元转弱至7.85的弱方兑换保证水平，金管局今年4月首次入市买进港元以维持联系汇率稳定，而现时银行体系结余约为763.74亿港元，较当时逾1,700多亿港元减少近千亿。
港元兑美元HKD=D4周四亦见转弱，亚洲时段最低曾跌至7.8312，为11月22日以来最弱。
陈德霖并提到，现时全球宏观经济及金融环境面对很多变数，例如中美贸易纠纷会否在明年3月再次恶化、明年3月左右英国会否硬脱欧等，都会带来很大不确定性。
“虽然中美贸易纠纷的影响至今未在香港贸易和经济数据反映，但投资及营商气氛已转差，负面情绪已在金融市场浮现。”他说。
港股自今年1月底后持续变差，恒生指数.HSI由年初高位最多挫逾26%，近期始稍为回升；至于美股年初一直造好，直至9月底开始明显下滑，由高位至今跌一成。
陈德霖表示，这一定程度反映投资者担心中美贸易纠纷持续或恶化会导致双输局面，目前全球经济和金融市场仍面对很多不确定性，下行风险相应上升，提醒市民要做好风险管理及准备，应付市场可能出现的波动.
被问到近几个月香港楼市出现回调，金管局会否考虑放宽部分逆周期措施时，陈德霖重申，现时整体住宅楼价自7月份的高位只下调了3.7%，幅度较小，仍要多些时间去确认楼市是否进入下行周期；倘若确认进入下行周期，金管局可以考虑对宏观审慎措施作修订。
金管局的基本利率是用作计算银行经贴现窗向金管局借取隔夜港元流动资金的基础利率，目前定于当前的美国联邦基金利率加50基点，或隔夜及一个月香港银行同业拆息的五天移动平均数的平均值，以较高者为准。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。（路透社）
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