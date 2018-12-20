世界银行预期2019年中国经济增速将放缓至6.2%

世界银行周四公布的一份报告指出，2019年中国经济成长率可能从今年的预估6.5%降至6.2%，因中美贸易争端使得经济面临的阻力增加。
世界银行对于中国2018年经济成长预估持平于4月时的看法，料将创下28年来最低增速。
世界银行在对中国的最新评估报告中指出，“展望未来，中国的主要政策挑战在于控管贸易相关不利因素，同时继续努力控制金融风险。”
报告称，消费仍将是中国经济的主要拉动力，因信贷成长转弱压抑投资，全球需求放缓及美国对中国产品加征关税则打击中国出口。
世界银行指出，“为了刺激经济，财政政策的重点可以放在提振家庭消费，而非提高公共支出”，世银并称中国还有进一步调降公司税的空间。
政府承诺明年加大减税力度，引发中国经济学家讨论明年当局是否应将财政赤字比率扩大至3%以上。
中国政府最近几个月出台一系列政策措施，包括下调银行准备金率以促进信贷，减税，以及采取措施加快基础设施项目建设。
中国经济第三季增长率降至6.5%，创全球金融危机以来最低。迹象表明经济动能可能在当前季度和明年进一步降温，上周出炉的数据显示11月工业增加值和零售销售表现意外疲软。
今年10月，国际货币基金组织(IMF)将中国2019年经济增速预估从6.4%调降至6.2%，维持2018年展望不变。
世界银行称，中国一方面继续与美国进行贸易谈判，一方面应加大努力消除贸易伙伴国在知识产权保护和技术转移方面的顾虑。(路透社)
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