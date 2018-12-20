美国11月成屋销售环比意外增长 但录得七年半来最大同比降幅

美国11月成屋销售意外按月上升，但录得七年半来最大年度降幅，为楼市低迷状况再添佐证。
有人担心，房地产市场持续疲软可能会蔓延到更广泛的经济领域，而强劲的消费支出则继续振整体经济。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于周三结束为期两天的政策会议，预计楼市走软不会阻止美联储升息。美联储今年已经三次提高借贷成本。
全美不动产协会(NAR)称，上月成屋销售增长1.9%，经季节调整后年率为532万户。
10月成屋销售年率确认为522万户。成屋销售已经连续两个月增长。
路透调查的分析师原本预计11月成屋销售下滑0.6%，年率为520万户。但11月成屋销售较上年同期锐减7.0%，为2011年5月以来最大年度降幅。成屋销售约占美国房屋销售的90%。
与去年同期相比，今年前11个月的成屋销售减少了2.3%。
住房市场正受到抵押贷款利率上升、土地和劳动力短缺的制约，这些因素导致库存紧张。尽管房价通胀已明显放缓，但仍超过工资涨幅，令一些首次购房者望而却步。
周一公布的一项调查显示，12月独栋屋建筑商信心降至逾两年半低点。周二公布的政府数据显示，11月独栋屋开工降至一年半低点。
美国金融市场受成屋销售数据影响不大，因投资者等待美联储利率决定和2019年货币政策预估。
根据房贷美数据，2018年30年期固定抵押贷款利率已上升逾60个基点，至约4.63%。
**西部成屋销售减少**
上个月，美国东北部、中西部和人口稠密的南部地区的成屋销售出现增长。但西部成屋销售减少，可能是受加州野火影响。
11月市场上有174万户二手房，高于一年前的167万户。随着需求放缓，尤其是在房价飙升的西部地区，库存紧张的情况正在缓解。
按照11月的销售速度，目前的库存需要3.9个月才能消化完毕，低于10月的4.3个月，高于去年同期的3.5个月。六到七个月的供应被视为健康的供需平衡。
11月，成屋价格中值较上年同期上涨4.2%，至25.77万美元。
11月，待售房屋通常在市场上停留42天，高于10月的36天和一年前的40天。11月售出的房屋中，43%市场上停留的时间不足一个月。
首次购房者占比从10月的31%和去年同期的29%上升到11月的33%。
根据NAR的数据，高端市场的销售正在放缓；而在楼市占据很大比重的低端市场的库存依然紧张。(路透社)
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