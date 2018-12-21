中美贸易战吓退美国大豆加工厂投资者

据承包商称，中美贸易战令威斯康辛州和纽约州规划建设的大豆压榨工厂的潜在投资者感到担忧，使美国农业经济中一个罕见的亮点前景黯淡。
美国的压榨企业买入大量不再被中国采购的低价大豆，并生产豆粕和豆油出口至欧洲和东南亚，获利接近纪录高位。
但这种利润率面临不确定性，因中国和美国试图在3月2日的最后期限前解决贸易争议。这使投资者在分析成本及中美贸易争端影响时又面临新的难题。
由于贸易冲突导致农业和金融市场面临不确定性，威斯康辛州第一个大豆加工厂Wisconsin Soybean Crushing Plant (简称WSBCP LLC)难以找到支持者，负责该项目的工业承包商C.R. Meyer & Sons Co执行长Phil Martini称。
Martini说，“人们显然对当前形势没有把握，压榨利润率非常好，但也可能会往相反的方向发展。”
目前还不清楚中国政府何时或者是否会取消对大豆加征的关税。若取消将带来更多交易，并将提振美国大豆价格，这将给美国农户带来福音，但会打击压榨利润率。
据威斯康辛沃潘市6月的公告称，这个造价为1.5亿美元的压榨厂将从2019年开始建设，预计将在2020年投入运营。
Martini说，仍不确定是否需要推迟这一时间表。他还在寻找牲畜养殖户承诺购买该压榨厂的产品。(路透社)
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