孟晚舟被控误导汇丰涉案简报曝光

华为副董事长孟晚舟被指华为透过香港空壳公司Skycom与伊朗进行交易，并涉嫌欺诈汇丰银行，上周在加拿大获准保释。据最新的法庭保释聆讯证供，孟晚舟曾和汇丰与会时撇清华为与Skycom的关系，美方借此文件中的「我」字，指控孟晚舟以第一身角度作出不实陈述误导汇丰，并取得汇丰信任，继续提供银行服务给华为。孟晚舟一方反驳，形容指控是荒谬。
该份证供为孟晚舟和汇丰在2013年8月会议时的17页简报，声称由华为法律部准备，当中列明华为均有遵守美国、联合国及欧盟的法规及制裁，在伊朗的营运并无违法，同时澄清华为与Skycom是正常商业合作关系。
美国司法部代表及孟晚舟一方的律师均同意，此简报原意是释除汇丰有关华为违反制裁的疑虑。不过，美方指控华为与Skycom并非合作关系，Skycom完全由华为控制，又指孟晚舟以第一身角度在简报中提出诸多不实及误导说法，企图让华为躲过过美国及欧盟对伊朗的制裁，诱导汇丰继续提供服务，涉嫌欺诈。
加拿大检察官吉布-卡斯利（John Gibb-Carsley）在保释听证会上表示，每当有银行怀疑华为跟Skycom的关系，孟晚舟即会进行「伤害控制」，以个人名义向银行澄清两者是分开的。孟晚舟表明自己曾担任Skycom董事，是希望Skycom可遵守华为的管理要求。但华为如今改由跟伊朗当地的附属公司做生意，所以已于2009年抛售所有Skycom股份，她亦退出董事局。
美方则指华为仍透过Skycom进行跟伊朗交易，借此可继续获得银行服务，指控孟晚舟及其他华为代表就两家公司的关系谎话连篇。
「汇丰危机委员会」一份会议纪录显示，委员会引述孟晚舟的解释，同意维持跟华为的关系，惟美方指汇丰内部或有人不相信孟晚舟的说法。汇丰曾于2015年4月开会，商讨是否对华为在美国的附属公司提供银行服务，并最终决定不再提供服务。（星岛日报）
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