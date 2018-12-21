土耳其正建造首艘“自制航母” 拟2020年服役

近日，土耳其国防工业部一名高官对外表示，该国正在塞德夫船厂建造第一艘“自制航母”——“阿纳多卢”号。
那么，这艘“航母”长啥样？
据悉，该舰长232米，宽32米，最大排水量28000吨。从尺寸到吨位，它都超过了意大利海军的“加里波第”号轻型航空母舰。该舰增设了全通飞行甲板，配有12度仰角的滑跃跑道，可用于倾转旋翼机垂直起降和固定翼战机短距离起飞。该舰飞行甲板下也别有洞天。一个两用的大型库房，放置隔板时，可作为登陆坞舱搭载两栖装甲车；隔板拆除后，可作为机库用来放置战机这样的“大家伙”。舰岛、全通飞行甲板、大型机库、升降平台……一旦这些标志性特征具备，“阿纳多卢”号就是一艘标准的轻型航母。
“阿纳多卢”号实际上是在西班牙的“胡安·卡洛斯一世”两栖攻击舰基础上建造的。之所以与传统意义上的航母有所不同，就在于“阿纳多卢”号除了机库之外还设置有坞舱，能搭载登陆艇和两栖登陆作战车辆。
这艘基于L400两栖攻击舰的“航母”如果建成，将可以携带坦克登陆艇、小登陆艇、两栖突击车，以及编制700人的步兵营和1400名舰员。该舰当前仅装备有近防炮和近程防空导弹系统。真正的进攻性武器，是未来其搭载的各型舰载机及两栖作战装备。
从建造“初心”来说，土耳其海军首先希望该舰能够成为未来舰队的核心，指挥现役的坦克登陆舰和登陆艇，共同承担起海军登陆兵力投送及突击任务；同时，又希望其成为蓝海远洋海军的核心，与正在研发的大型驱逐舰、防空护卫舰等舰艇组成作战编队，为编队提供强大反潜、防空保护伞。可以说，在建的“阿纳多卢”号正朝着这些目标前进。除能搭载战机和两栖作战装备外，该舰规划有8个直升机起降点，配备有手术室和病房。这就使该舰集轻型航母、船坞运输舰、医疗船等功能于一身，成为名副其实的海上“多面手”。
作为当前该国研制的最新最大型水面作战舰艇，“阿纳多卢”号设计的最大航速可达20.5节，航速12节时续航力为9250海里。一次性充分补给的物资，足以保障该舰持续在海上作业50天。该舰还设有专门损管区，可在4级海况下执行全面作战任务。
如果进展顺利，“阿纳多卢”号将在2020年加入作战序列。
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