黄背心运动揭法国城乡阶层矛盾 马克龙谋拆弹 示威者不领情

法国连续 3 个星期的“黄背心”运动逐步升级，上周六（ 1 日）在巴黎更演变成骚乱，国宝名胜凯旋门遭涂鸦及破坏。总统马克请总理与“合法示威者”代表和反对党领袖对话，以解决这场被法国政客形容为“史无前例”的政治危机。不过有“黄背心”代表昨表明，除非政府冻结燃油税，否则不会跟总理会面。有网民昨在社交网络动员周六在巴黎再举行示威。这场由燃油税触发的抗争除揭示精英与劳动阶层矛盾外，亦显示法国城乡的深层次矛盾，成为马克龙上台以来一大考验。





巴黎上周六半世纪以来最严重骚乱后满目疮痍，犹如战场。地标凯旋门墙上亦被喷上“马克龙辞职”、“黄背心将胜利”和“推翻资产阶级！”等涂鸦字句。建筑物内多处受破坏，象征法国共和的玛丽安娜浮雕被打穿，纪念碑内部分展品被摔落地。负责监督清理工作的巴黎市政府一名官员说：“我在巴黎各处的历史遗迹工作了 20 年，从没看过像凯旋门这种情况，简直是大屠杀。”





法国财长勒梅尔（ Bruno Le Maire ）昨称，黄背心三周示威严重打击酒店、高档零售及餐饮业， 酒店订房下跌了 15% 至 25% 。





示威者代表拒晤总理





马克龙周日与高官召开紧急会议，会后发表声明，称已要求内政部确保保安部队能够应付未来可能出现的示威，同时委派总理菲利普（ Edouard Philippe ）与反对党领袖和“合法示威者”代表对话，寻求化解这场政治危机。路透社引述接近总统消息人士称，会上没有讨论到实施紧急状态，但讨论了应对将来示威的策略。





菲利普周一与反对党领袖会面，并计划在周二跟示威者代表会面，不过政府态度仍然强硬，政府发言人格里沃表明不会改动改革政策。黄背心代表周日在《星期日报》刊登公开信敦促政府对话，但其中一名联署人柯西（ Benjamin Cauchy ）昨向《世界报》表示周二不会到总理府跟菲利普会面，重申要政府先冻结加税，并表明不想成为政客的扯线公仔。









今次靠社交网络动员的运动没有明显领头人，示威者亦抗拒政党或工会介入，但他们有一大共同点：代表乡郊和劳工阶层，对马克龙的“离地”政策表达不满。乡郊经济近年已因电子商贸和大型连锁店崛起而备受打击，失业率高企，民众怨气本来已深。马克龙以减少排放为由调高燃料税，令日常生活较依赖汽车、刚于 10 月才捱过高油价苦况的乡郊民众，不得不质疑这个“富人总统”不理民间疾苦，成为触发今次“黄背心”运动的导火线。





乡郊经济差民怨升 失业高企





马克龙的民望至今已跌至只有两成半，而“黄背心”运动已渐渐由一场反政策的运动演变成反马克龙的浪潮，“黄背心”运动正得到愈来愈多对马克龙政策不满者的支持。马克龙向被视为精英阶层，不少民众已不满他一年半前上台以来推出的亲商亲富政策，包括削减富人税、削减劳工保障和房屋津贴等，他拒绝提高最低工资亦惹怒低下阶层，今次加税更被指忽略了城乡存在重大差异。 IFOP 一项民调显示，有 66% 民众支持或同情“黄背心”示威者，而乡郊民众和蓝领的支持度更高达 72% 和 79% 。不少参与周末示威的人表示，低工资和高税率，已令一般民众无法生活下去。





极左极右政治领袖促解散国会





菲利普昨跟多党领袖会面，商讨化解危机。中间偏右共和党领袖沃基耶会面后称，政府低估了民众的愤怒。极左领袖梅朗雄及极右领袖马林勒庞则建议解散国会。一直在抗议大学改革的高中生昨亦趁机将封锁行动升级。（明报）

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