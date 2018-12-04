特朗普：中国同意撤减美进口汽车关税

中美领导人在阿根廷达成重要共识，包括美国暂缓向 2000 亿中国产品加征关税，中国向美大量采购农产品、能源和工业制品等，不过美国总统特朗普 2 日称，中国还同意降低美国汽车的进口关税。另外，对于中国称考虑允许美国高通收购荷兰恩智浦半导体案，高通发声明称收购一事已经结束。





习特会声明未提及 中方未回应





特朗普 2 日晚间在社交网站 Twitter 贴文称，“中国已同意削减（ reduce ）和撤销（ remove ）自美国输入中国的汽车关税。目前的税率是 40% 。”但他并没透露详情，中方亦未作出正面回应。特朗普的有关表述，在中美达成重识的当日，双方在会后声明中均未有提及。





中国 7 月调降美国以外进口汽车的关税，由 25% 降至 15% ，但几日后，对美制造的汽车加征 40% 的报复性关税。根据美国商务部的国际贸易局，美国 2017 年对中国出口价值 95 亿美元（约 743 亿港元）的私家车和轻型货车。





美财长警告华需避免“口惠实不至”





中美贸易战暂时停火，白宫早前发声明指出，习近平表示，如果再次向他提出，他对批准高通（ Qualcomm ）收购恩智浦半导体（ NXP Semiconductors ）的交易持开放态度。不过，高通昨在声明中表示，很高兴得知特朗普和习近平关于高通此前提议收购恩智浦的言论，但该交易截止日期已经过去，交易因此终止；高通认为，此事已经结束，并且全心专注于继续执行其 5G 路线图。





另据《金融时报》报道，美国财长梅努钦（ Steven Mnuchin ）警告中国，要避免在贸易战暂时停火期间“口惠实不至”（ soft commitments ） 。梅努钦在电话访问中指出：“我们的经济团队 100 ％一致认为这需要一个真正的协议。这些不是来自中国的口惠实不至。需要具体日期、具体行动项目。”而中国副总理刘鹤续担任中方最高贸易谈判代表，他暂定 12 日至 15 日率团赴美谈判。《华尔街日报》则指美国财政部次长马尔帕斯（ David Malpass ）领导的小组，可能负责与中国谈判。





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