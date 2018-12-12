加拿大法院批准华为CFO孟晚舟保释 2月6日再次出庭

一家加拿大法院周二批准中国科技巨头华为的首席财务官 (CFO) 孟晚舟在等待聆讯引渡美国裁决期间获得保释，此举或有助于缓和中国官方对孟晚舟被捕事件的愤怒。





美国指控现年 46 岁的孟晚舟在与伊朗有关的交易问题上误导跨国银行，令这些银行面临违反美国制裁措施的风险。





加拿大法官 William Ehrcke 周二在温哥华一家法院的聆讯中，批准孟晚舟获得保释，后者需缴纳 1,000 万加元 (750 万美元 ) 的保释金，并附带其他条件。





孟晚舟必须留在加拿大，离开居所时须佩戴电子监控设备，并有安全人员陪同。





当法官宣布批准保释时，法庭上爆发一阵掌声。孟晚舟开始哭泣并与她的律师拥抱，她随后被要求坐回被告席，听取法官的更多指示。孟晚舟被要求 2 月 6 日再次出庭。





华为此前发布声明称， “ 相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论 ” 。该公司并补充称其遵守业务所在国的所有适用法律法规。





中国此前威胁称，如果加拿大不立即释放孟晚舟，必将造成严重后果。





加拿大周二证实一名该国公民在中国被拘留，但表示看不出此事与中国科技巨头华为公司首席财务官孟晚舟在温哥华被捕有明显联系。上周加拿大方面应美国当局要求逮捕孟晚舟之后，加国分析师预测中国会进行报复。





两位消息人士称，被捕的是加拿大前外交官 Michael Kovrig ，他目前在中国供职于一家冲突解决智库。





在被加拿大广播公司问及 Kovrig 被拘留是否是一起巧合时，加拿大前驻华大使赵朴 (Guy Saint-Jacques) 说， “ 在中国，没有所谓的巧合 ... 如果他们希望向你传递信息，他们就会传递出信息。 ”





孟晚舟 12 月 1 日在温哥华转机时被拘捕。此事令市场扰动不安，因担心这将使中美双方紧张关系恶化，目前美中正要进行贸易谈判，双方已同意必须在 3 月 1 日前有结果。





两名知情消息人士表示，华盛顿也相当关切，美国国务院正考虑向包含企业高管在内的美国公民发布新的前往中国旅行的警告。（路透社）

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