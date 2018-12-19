美参院报告：fb Instagram成俄干预大选主战场

美国参议院情报特别委员会委托独立机构就俄罗斯涉嫌干预2016年大选的分析报告出炉，是迄今有最全面的分析。报告指出，俄罗斯在大选前利用社交网站散播不实信息，其中facebook（fb）旗下的社交程式Instagram是俄方的主战场。特朗普入主白宫后，俄罗斯假消息团队改以“通俄门”特别检察官米勒为目标。
“Blacktivist”拉拢黑人远希拉里
网络保安研究公司New Knowledge偕哥伦比亚大学、Canfield Research Group LLC的研究员，审视Twitter、fb、Google、YouTube等数据后称，“Instagram大概是『互联网研究机构』（IRA）的最有效平台”。互联网研究机构设于俄罗斯圣彼得堡，由亲总统普京的商人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）所办，专擅俄国文宣活动。报告称，Instagram约四成IRA帐号有逾1万人关注，另12个有逾10万人追踪。报告指出，IRA在Instagram发的帖子，互动率远高于fb及Twitter。
研究人员检视2015年至2017年间那些社交媒体平台成千上万的广告和帖文，认为IRA的基本目标是加剧美国社会分裂，令一向较拥护民主党的拉美裔、年轻人和性小众社群等不去投票，当中特别集中火力针对美国黑人。报告发现，IRA设立吸引黑人的帐号“Blacktivist”，发放诋譭民主党候选人希拉里的消息，又将她与三K党扯上关系等。
与之同时，IRA分布于各社交媒体的3841个帐户，早自2015年便努力驱使偏好共和党的白人保守派选民投票；起初那些帖文没有特别支持特朗普，到特朗普参选赢得支持和发表反移民言论后，帖文便倾向特朗普。
特朗普当选 米勒成新目标
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