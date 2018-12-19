美参院报告：fb Instagram成俄干预大选主战场

美国参议院情报特别委员会委托独立机构就俄罗斯涉嫌干预 2016 年大选的分析报告出炉，是迄今有最全面的分析。报告指出，俄罗斯在大选前利用社交网站散播不实信息，其中 facebook （ fb ）旗下的社交程式 Instagram 是俄方的主战场。特朗普入主白宫后，俄罗斯假消息团队改以“通俄门”特别检察官米勒为目标。





“ Blacktivist ”拉拢黑人远希拉里





网络保安研究公司 New Knowledge 偕哥伦比亚大学、 Canfield Research Group LLC 的研究员，审视 Twitter 、 fb 、 Google 、 YouTube 等数据后称，“ Instagram 大概是『互联网研究机构』（ IRA ）的最有效平台”。互联网研究机构设于俄罗斯圣彼得堡，由亲总统普京的商人普里戈任（ Yevgeny Prigozhin ）所办，专擅俄国文宣活动。报告称， Instagram 约四成 IRA 帐号有逾 1 万人关注，另 12 个有逾 10 万人追踪。报告指出， IRA 在 Instagram 发的帖子，互动率远高于 fb 及 Twitter 。





研究人员检视 2015 年至 2017 年间那些社交媒体平台成千上万的广告和帖文，认为 IRA 的基本目标是加剧美国社会分裂，令一向较拥护民主党的拉美裔、年轻人和性小众社群等不去投票，当中特别集中火力针对美国黑人。报告发现， IRA 设立吸引黑人的帐号“ Blacktivist ”，发放诋譭民主党候选人希拉里的消息，又将她与三 K 党扯上关系等。





与之同时， IRA 分布于各社交媒体的 3841 个帐户，早自 2015 年便努力驱使偏好共和党的白人保守派选民投票；起初那些帖文没有特别支持特朗普，到特朗普参选赢得支持和发表反移民言论后，帖文便倾向特朗普。





特朗普当选 米勒成新目标





特朗普入主白宫后，俄国文宣改为抹黑米勒贪腐，并宣称俄罗斯干预美国

2016

年大选是不实的阴谋。

Instagram

曾有一则帖文宣称，米勒曾为“激进伊斯兰团体”工作。报告强调，打击这些俄罗斯假消息有难度，因为俄国人员可轻松由一个平台转移至另一个平台，令公司想要追踪且删除错误资讯几近不可能。（明报）

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