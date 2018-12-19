台大政治系学会：对江宜桦致万分歉意 对抗议方表遗憾





前行政院长 江宜桦 昨晚受邀赴 台大 社科院演讲，不料却因担任院长期间，爆发 太阳花学运 暴力驱逐等争议，引发拥护学运的学生冲进会场抗议，一度爆发冲突，在学生包围下，江宜桦狼狈步出会场，提前结束演讲。对此，台大政治系系学会学术部深夜发出声明表示，作为主办方，他们有责任要保持现场秩序及维护大家安全，“未能预先做好准备，真的很抱歉”，并向江宜桦与所有参与者致上十二万分的歉意，也对今日来表达立场的抗议方表示遗憾。





台大政治系系学会学术部声明指出，昨天政治系系学会学术部邀请前行政院院长江宜桦教授，进行系友学思路程分享。演讲于晚间 7 点开始， 7 点 25 分意外中断，在安全考量下，他们请讲者先行离场，未能维持整场活动的顺利进行，主办方要向讲者与所有的参与者致上十二万分的歉意，也对今日来表达立场的抗议方表示遗憾。





就昨天的情形，台大政治系系学会学术部表示，举办本场讲座的目的不仅在于系友生涯学思路程分享，更希望能建立一个沟通的机会与平台。为此，他们已有与讲者沟通，希望能讨论到大家最关心的争议，也有安排半小时的问答时间望促成对话，但可惜活动中断，十分遗憾。





声明指出，身为台大政治系学生，他们理解到受到社会许多资源的帮助，与他们所负有的象征性及社会责任。今后作为一个公平公开的学术交流平台，扮演沟通的角色，他们将持续努力。他们最感谢、感动的是当混乱结束后，老师主动出面引导还在场的同学一同进行更深入的思辨，为整场活动画下意外但更有意义的句点。（联合新闻网）

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