美股急升逾3% 受助于强劲就业数据和美联储主席的鸽派讲话

美国股市周五反弹，收于两周高位，此前美国公布强劲就业报告，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔保证，美联储将耐心且灵活地掌控利率走向。
今日市场延续了持续数周的大幅震荡走势，三大股指均大涨逾3%，为多年来涨势覆盖面最广的交易日之一。市场收复了昨日的所有失地，科技板块领涨，从昨日录得的逾七年最大单日跌幅中反弹，当日受苹果下调销售预估拖累急跌。
标普500指数自圣诞前夜触及20个月低点以来已累计上涨7.7%。以上涨股和下跌股家数来衡量，周五涨势覆盖范围创逾八年最大。
美国月度非农就业报告和美联储主席鲍威尔的讲话是推动股市急升的主要动因。美国12月非农就业岗位增幅超过分析师预估，为10个月来最大。
鲍威尔在对美国经济学会(American Economic Association)的讲话中安抚了市场的紧张情绪。他保证，美联储对令投资者担忧的风险十分敏感，不会走预先设定的加息道路。
鲍威尔在全球债券和股票市场经历了几个月的动荡之后发表了讲话，他避免了一些沟通上的失误，这些失误在过去一直困扰着投资者，而不是安抚他们。他还承诺，即使特朗普总统要求他辞职，他也会继续留任。特朗普曾多次就美联储的多次加息对他提出批评。
“(鲍威尔)说了正确的事情：美联储准备转变，正在仔细倾听，对市场发出的信息很敏感，” Aberdeen Standard Investments高级投资经理James Athey表示，“对于出于恐惧而开始消耗自己的市场来说，这是一个好消息。”
不过，也有人警告说，本周股市的起伏不定可能成为新常态。
“尽管像今天这样的日子感觉不错，但我们仍预计未来经济将进一步疲弱，且市场将继续来回震荡，” U.S. Bank Wealth Management首席投资长Eric Freedman表示。
中国和美国下周将在北京举行贸易谈判的消息，扶助受关税冲击的工业类股领涨道琼工业指数，卡特彼勒(CAT.N)、联合技术(UTX.N)、3M Co(MMM.N)和波音(BA.N)涨幅居前。
道琼工业指数.DJI收高746.94点，或3.29%，报23,433.16点；标普500指数.SPX收高84.05点，或3.43%，报2,531.94点；纳斯达克指数.IXIC收高275.35点，或4.26%，报6,738.86点。
标普500指数11个主要板块均收高，科技股、通讯服务股、材料股和工业股涨幅最大。
苹果股价上涨4.3%，领涨科技股，开始收复周三发布假日季营收预警后的失地。
包括Facebook(FB.O)、苹果、亚马逊(AMZN.O)、网飞(NFLX.O)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)在内的FAANG动能股齐步走强。
高盛将流媒体服务商网飞列入“确定买入名单”后，网飞股价劲升9.7%。
纽约证交所涨跌股家数比为7.64:1，纳斯达克市场为6.22:1。
没有标普500指数成分股触及52周新高，一家触及新低；有五家纳斯达克指数成分股触及52周新高，19只触及新低。
美国各证交所共计成交86.8亿股，过去20个交易日的日均成交量为91.4亿股。(路透)
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