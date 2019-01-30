30分钟谈崩特朗普愤怒退场 美政府关门进入第19天

1 月 9 日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室发表黄金时段全国电视讲话，谈到美国边界筑墙和正在经历的政府关门问题，并表示本周三将恢复与民主党的谈话。

但是当地时间本周三（ 9 日），特朗普与国会两党领袖的再次谈判在开始 30 分钟后就崩掉，特朗普更是直接退场，依然没有取得实质性突破。





开场气氛友好

中途暴怒离场

据消息人士透露，特朗普在谈判前进入白宫军情室时，现场气氛一切友好，他还给与会人员发了糖果和巧克力棒。

不过，当他与国会众议院议长佩洛西、参议院少数党领袖舒默谈论到美墨边境围墙资金议题时，双方各执己见，不欢而散，特朗普甚至愤怒直接离开会议室。

民主党领袖舒默则告诉白宫等候在外的记者，形容特朗普当时在白宫军情室里的举动 “ 有点像拍桌子走人 ” 。

“ 我这样问道特朗普， ‘ 为什么你要让政府关门，能不能停止伤害我们的人民了 ’ ？ ” ，舒默说道， “ 总统则直接回应说， ‘ 因为你们不给我想要的 ’” 。

但众院少数党领袖麦卡锡则否认总统有拍桌子的举动。副总统彭斯确认了在佩洛西回绝总统的边境墙要求后，特朗普 “ 说了再见 ” ，并称特朗普此举意图非常清楚，那就是 “ 不采取边境措施，他就不会结束政府关门 ” 。

中途离场后不久，特朗普发表推特，抨击民主党人，称谈判完全是浪费时间。

“ 刚刚离开了同舒默和佩洛西的会谈，完全是浪费时间 ” ，特朗普写道， “ 我问如果我马上让政府开门会在未来 30 天内发生什么，你们打算通过包括边境墙或铁栅栏的边境安全条款吗？佩洛西说，不。我接着说，再见。没有其他事情行得通！ ”

舒默则回击道，因特朗普不愿意妥协，以致于协议无法达成， “ 不幸的是，总统直接走人了 ” 。

众院议长佩洛西则称特朗普是一个任性的总统，他不愿意妥协使得协议无法达成， “ 你无法得出结论，如果美国总统只是说 ‘ 我的方法或者没方法，没有什么可以协商的，要么同意我，要么就结束。 ”

由于边境墙拨款僵局，美国联邦政府关门在本周二进入第 18 天，已经跃居历史上联邦关门时长榜第 2 位，距离 21 天的纪录仅一步之遥。如果联邦政府不能在周六重新开门，这次政府关门将成为史上最长。

在周二黄金时间发表电视讲话时，特朗普曾表示政府关门长达 18 天的责任在于民主党人，认为民主党人要是同意通过建墙的拨款议案，政府关门问题将很快得到解决。

“ 这个情况（政府关门）问题将很有可能在周三 45 分钟的会议中得到解决 ” ，特朗普周二说道，但没想到会谈持续了 30 分钟就结束了，且毫无实质性突破。

暂时无继续谈判计划

国家紧急状态仍可能

特朗普中途暴走后，白宫官员表示目前暂时还未与众议院议长佩洛西安排下次谈判的时间，宣布国家紧急状态仍然摆在总统特朗普的桌上。





据 CNN 报道分析，这次谈判破裂后，如果国会仍无法与特朗普达成 57 亿美元筑墙经费的协议，特朗普以宣布国家紧急状态的方式来筑墙的可能性升高。

9 日早些时间，特朗普曾表示，他有权宣布国家紧急状态，以军事经费来支付筑墙的费用。

副总统彭斯也告诉记者，特朗普正在考虑这个选项。

白宫新闻发言人桑德斯特在当天早晨在接受 Fox 新闻采访时也表示，宣布国家紧急状态 “ 当然仍是一个选项 ” ，是 “ 讨论的内容 ” ，但也补充说，白宫还是相信 “ 最佳的解决方法 ” 是国会行动来解决边境安全问题。

“ 我们再次希望，他们严肃对待工作，和我们合作完成这些事情 ” ，桑德斯说。

此前有人猜测特朗普会在周二在全国讲话时宣布紧急状态以此方式来结束政府关门，但路透社指出他的电视讲话旨在对国会民主党人施压，为 57 亿美元边境墙拨款要求寻求支持。





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