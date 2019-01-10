印度总理承诺为高级种姓穷人保留更多职位被批

印度执政党正在推动一项法案，使较穷困的高种姓人士可以获得更多就业机会。但反对者则质疑称：没有创造新工作机会的承诺，只是政治策略罢了。

美国有线电视新闻网 (CNN)9 日报道称，由印度执政党的人民党所支持的法案在印度下议院被通过。这一法案将修订国家宪法，使 “ 经济水平较低的公民 ” 有资格获得就业配额。





CNN 表示，根据印度的平权行动制度，印度政府此前将政府和教育机构的 50% 岗位留给低种姓，或 “ 社会和教育落后 ” 的人。若此次新的修正案被通过，将为更高种姓人中收入较低的人们保留另外 10% 的岗位。目前，这一法案 9 日在下议院被通过，但仍需得到上议院的批准才能生效。





对于此次法案在下议院通过，印度总理莫迪在推特上发文称： “ 我们坚定地致力于实现 ‘ 团结在一起，共同发展 ’(Sabka Saath, Sabka Vikas) 这一原则。 ”CNN 解释称，莫迪所说的这一原则为人民党的口号。莫迪还写道： “ 我们努力确保每一位穷人，不论种姓或信仰如何，都能够过上有尊严的生活，并获得一切可能的机会。 ”

CNN 称， 2014 年竞选时，莫迪曾承诺提供数百万个新岗位。批评人士认为，莫迪至今未能实现这一承诺。而此次法案的修订则被批评人士看作在印度大选几个月前对其形象的重新包装。





印度主要的反对党，国大党成员表示，这一法案实际上并没有创造新的就业机会。这位国会发言人对记者称： “ 如果没有创造新的就业机会，那么承诺保留就业机会的配额，就可能只是为了完成竞选时的诺言而进行的又一次虚假承诺。 ”

印度著名政治评论家古普塔 (Shekhar Gupta) 也认为，人民党所提出的这项法案是一项 “ 玩世不恭又绝望的策略 ” ，这表示人民党领导层对选举的紧张程度已经超出了人们的想象。

印度主要报纸之一的《印度教徒报》也发表社论批评了人民党，称其利用旨在纠正历史错误的制度作为政治工具。文章称： “ 此前配额的保留是为了消除历史性的不公正与社会排斥，但问题是，我们是否应该只依据收入而将配额扩大至原本就拥有社会及教育资本的人。 ”（环球网）

Twitter

sgnypost





