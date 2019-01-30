委内瑞拉总检察长要求禁止瓜伊多离境 美国发出警告

委内瑞拉总检察长说要求委内瑞拉最高法院禁止反对派领导人胡安 · 瓜伊多 (Juan Guaido) 离境，美国国家安全顾问约翰 · 博尔顿 (John Bolton) 警告说，这可能有 “ 严重后果 ” 。





博尔顿星期二在推特上说 :“ 我们谴责非法的前委内瑞拉总检察长威胁胡安 · 瓜伊多总统的行为。 ” 博尔顿还说，将打击 “ 那些企图颠覆民主和伤害瓜伊多的人 ” 。





委内瑞拉总检察长塔雷克 · 威廉 · 萨博 (Tarek William Saab) 还要求法庭冻结瓜伊多的财务账户，与此同时他还对瓜伊多针对马杜罗总统的社会主义政府的活动展开了刑事调查。





萨博表示，调查与瓜伊多上周宣布自己为该国合法总统后发生的骚乱有关。





瓜伊多星期二在接受美国有线电视新闻网 (CNN) 采访时表示，从马杜罗政权和平过渡并最终举行自由选举是有可能的。





在瓜伊多发表上述言论之前，美国政府对委内瑞拉国有石油公司委内瑞拉石油公司 (PDVSA) 实施了制裁。





特朗普政府表示，实施制裁是为了保护委内瑞拉人民的资产。美国已经承认瓜伊多为该国临时总统并谴责 2018 年马杜罗连任总统的选举是一场既不自由也不公平的骗局。





美国副总统彭斯星期二将在白宫会见瓜伊多任命的委内瑞拉驻美国临时代办卡洛斯 · 阿尔弗雷多 · 韦基奥 (Carlos Alfredo Vecchio) 。





周一宣布的制裁措施将冻结国有的委内瑞拉石油公司在美国的所有资产。美国公司和公民也被禁止与该公司有生意往来。





委内瑞拉石油公司在美国的子公司雪铁戈 (Citgo) 将继续照常运营并在美国销售雪铁戈品牌汽油。但雪铁戈的任何收入都将存入一个被封锁的账户。





马杜罗称，美国正试图从委内瑞拉 “ 窃取 ” 雪铁戈。





他在委内瑞拉的电视上表示

:“

我已经向委内瑞拉石油公司的负责人发出具体指示，要求他在美国和国际法庭上采取政治和法律行动，捍卫雪铁戈的财产和资产。

”

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