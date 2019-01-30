中美高级别贸易谈判将在知识产权保护等领域面临严重分歧

美国和中国周三启动一轮关键的贸易谈判。美国要求中国进行结构性经济改革，双方在这一领域存在严重分歧，增加了在 3 月 2 日之前达成协议的难度。如果达不成协议，美国将在 3 月 2 日对中国商品进一步加征关税。





双方将在白宫旁边会面，这是自 12 月中美领导人达成为期 90 天的贸易停战以来最高级别会谈。





据了解谈判情况的人士和观察事态发展的贸易专家称，到目前为止，几乎没有迹象显示中国官员愿意回应美方提出的核心诉求，即保护美国知识产权，并停止美方所称的强迫美国公司转让技术给中国公司等政策。





美方这些抱怨、以及对中国通过网络窃取美国商业机密和系统性收购美国科技公司的指控，成为特朗普政府对中国价值 2,500 亿美元输美商品征收惩罚性关税的理由。





特朗普曾威胁若不能达成协议，将从 3 月 2 日开始将 2,000 亿美元中国商品的关税从 10% 提高至 25% ，他还威胁对余下的中国输美商品征收新关税。





“ 很明显，在结构性问题上，在强制技术转让方面，双方之间即使没有宽阔的鸿沟，也存在着巨大的差距， ” 熟悉磋商情况的一位消息人士告诉路透。





中国官员否认他们的政策强迫技术转让。他们强调已经采取的措施，包括降低汽车关税和外商投资法草案，该草案改善了外国公司的准入，并承诺 “ 不得利用行政手段强制转让技术 ” 。





据一位美国高级政府官员，在磋商取得的任何进展中，都要包含一项关键内容，即就核实和 “ 强制 ” 中国兑现改革承诺的机制达成共识。这可能会长期维持美国对中国商品加征关税的威胁。





** 预期降低 **





一些关注磋商的商业团体降低了对本周谈判取得突破的预期。





美中贸易全国委员会的高级副会长 Erin Ennis 认为，在距离最后期限还有一个月之际，双方都不太可能在未来两日内给出各自的最大让步。





“ 我认为不会有任何重大成果， ”Ennis 指的是定于周三和周四举行的贸易磋商。 “ 可以期望的是，他们取得一些良好的进展，以便使他们能够在 90 天休战期结束时完成。 ”





但由副总理刘鹤率领的中方谈判代表可能必须给出一个新的提议，远远超过之前有关大幅增加采购大豆、能源和制成品等美国商品的提议。中国承诺购买美国商品旨在大幅降低对美贸易顺差。





熟悉谈判情况的消息人士说，制成品是中国承诺将从美国购买的商品中的重要组成部分。但其中一位消息人士说，也 “ 不能保证 ” 北京会兑现这些承诺。制成品是特朗普政府的重中之重。





笼罩在谈判上的阴云还有美国对中国电信设备生产商华为提起的刑事指控，美方称华为涉嫌银行和电信欺诈以规避伊朗制裁，并图谋窃取 T-Mobile US Inc (TMUS.O) 的商业机密。





** 努钦乐观对待 **





美国财长努钦 (Steven Mnuchin) 是特朗普政府中最强烈主张与中国达成协议的官员之一。他在周二连续第二天就谈判发表乐观评论，在接受福克斯商业新闻频道采访时说，他预计谈判将在市场准入和技术转让问题上取得 “ 重大进展 ” 。他坚称华为案件与贸易谈判是 “ 不相关的问题 ” 。





与此同时，受到中国经济放缓冲击，部分是受关税影响，发布业绩预警的美国企业越来越多。 3M 公司 (MMM.N) 也加入卡特彼勒 (Caterpillar)(CAT.N) 、英伟达 (Nvidia)(NVDA.O) 和苹果 (AAPL.O) 队伍，将营收及获利低迷归咎于中国需求的走软。





华盛顿彼得森国际经济研究所资深研究员、中国贸易专家 Nicholas Lardy 称，如果华盛顿和北京无法取得足够进展，哪怕至少将 3 月 2 日关税大限延迟，那么美国和中国企业以及金融市场状况将变得更加恶劣。





“

有鉴于中国经济的疲弱状况，以及美国经济肯定也会放缓这样一个事实，上述情况可不妙，

”Lardy

称。

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路透社

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